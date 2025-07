Lando Norris vence GP da Grã-Bretanha em corrida molhada

Lando Norris conquistou sua primeira vitória no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, em uma corrida cheia de emoções no circuito de Silverstone, marcada por condições climáticas desafiadoras, com chuva e pista seca. A corrida trouxe um momento polêmico, com uma penalização para seu companheiro de equipe na McLaren, Oscar Piastri, que liderou por grande parte da prova e terminou em segundo lugar. Nico Hülkenberg, da Sauber, ficou com a terceira posição, marcando um marco histórico ao conquistar seu primeiro pódio após 239 corridas na Fórmula 1.

Lewis Hamilton, conhecido por se destacar em condições de chuva, teve uma performance aguerrida e terminou em quarto. Max Verstappen, que busca manter seu título mundial, enfrentou dificuldades e caiu para a quinta posição depois de uma derrapagem durante a relargada sob o safety car. Pierre Gasly, da Alpine, ficou em sexto, enquanto Lance Stroll, da Aston Martin, completou o top 7.

Durante a corrida, a pista estava molhada pela manhã, o que complicou a abertura da prova. Verstappen começou liderando, mas Hamilton começou a pressionar Norris, que estava em terceiro. As condições mudaram rapidamente com a chuva, levando à necessidade de um safety car. Piastri conseguiu ultrapassar Verstappen para assumir a liderança, mas enfrentou um revés significativo ao receber uma penalização de 10 segundos por dirigir de forma errática, desacelerando muito antes da relargada. A penalização foi um ponto crucial, e Piastri ficou extremamente frustrado.

Norris, por sua vez, aproveitou a oportunidade e, após Piastri cumprir a penalização na volta 44, ele assumiu a liderança da corrida. Com isso, Norris não apenas conquistou sua vitória, mas também reduziu a diferença para Piastri no campeonato, ficando a apenas oito pontos atrás do colega de equipe. Essa vitória em Silverstone, onde recebeu forte apoio dos fãs, somada àquela na última corrida na Áustria, marca seu segundo triunfo consecutivo na temporada.

O desempenho de Hülkenberg foi notável, já que ele conseguiu segurar a terceira posição, evidenciando a evolução da Sauber. Após a corrida, Piastri expressou seu descontentamento com a penalização e acreditou que poderia ter recuperado a liderança, mas o pedido foi negado pela equipe.

Com a vitória, Norris reafirma sua determinação no campeonato e promete intensificar a disputa com Piastri nas próximas etapas, tornando a competição ainda mais emocionante para os fãs.