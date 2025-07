Kelly Osbourne fica noiva durante show do pai Ozzy Osbourne

Kelly Osbourne ficou surpresa quando seu parceiro, Sid Wilson, fez um pedido de casamento durante os bastidores do último show de Ozzy Osbourne, realizado no sábado à noite. O evento aconteceu no Villa Park, onde Ozzy se apresentou com a banda Black Sabbath, cercado pela família.

Sid, que é integrante da banda Slipknot e pai de Sidney, filho de Kelly, escolheu o momento especial para fazer sua proposta. Kelly compartilhou um vídeo do pedido nas redes sociais, brincando sobre a surpresa. No vídeo, sua mãe, Sharon, aparece tentando controlar a animação da sala ao gritar para que todos ficassem quietos.

Enquanto se preparava para se ajoelhar e fazer o pedido, Sid foi interrompido por Ozzy, que brincou perguntando se era verdade que ele estava prestes a pedir a mão de sua filha. Em resposta, Sid declarou seu amor: “Kelly, você sabe que eu te amo mais do que tudo. Nada me deixaria mais feliz do que passar o resto da minha vida com você.” Após a proposta, um emocionado Ozzy pediu para ver o anel, enquanto Sharon aplaudia. Kelly então pulou nos braços de Sid, visivelmente feliz.

Muitos amigos famosos de Kelly correram para parabenizá-la, incluindo Rylan e Jonathan Cheban, que expressaram sua alegria nas redes sociais. Horas antes da proposta, Kelly havia compartilhado sua emoção sobre o show de despedida do pai, descrevendo a noite como mágica e agradecendo aos fãs pelo apoio.

Kelly e Sid começaram a namorar em 2022 e se tornaram pais de Sidney em novembro de 2023. Embora Kelly tenha comentado que a ideia de se casar não era tão importante para ela, ela concordou em se casar com Sid porque isso significava muito para ele.

A atriz e apresentadora também já manifestou o desejo de ter mais filhos no futuro. Atuais planos do casal incluem a escolha de uma nova casa e a possibilidade de retornar ao Reino Unido, especialmente após o retorno de seus pais, Ozzy e Sharon, que passaram muitos anos nos Estados Unidos.

Além disso, Kelly falou sobre as mudanças em sua vida após a maternidade, incluindo uma significativa perda de peso, que não foi resultado do uso de medicamentos. Ela destacou que perdeu mais de 38 quilos ao cortar açúcar e carboidratos de sua dieta.

O show de despedida de Ozzy Osbourne contou com uma grande multidão, reunindo mais de 42 mil fãs em Birmingham. Após anos sem se apresentar, Ozzy subiu ao palco, emocionado, e agradeceu ao apoio do público. Este show foi uma despedida de sua carreira ao vivo, embora ele continue a gravar música.

Black Sabbath, formado em 1968, foi uma das bandas de rock mais influentes da história e trouxe de volta à cena musical muitos ícones convidados durante a apresentação. Ozzy, que enfrentou problemas de saúde ao longo dos anos, se despediu emocionalmente do público enquanto celebrava sua trajetória.