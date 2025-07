Jennifer Lopez lança músicas em festa após ano desafiador

Jennifer Lopez Apresenta Novas Músicas em Evento Secreto para Fãs em Los Angeles

Jennifer Lopez está se preparando para uma nova fase em sua carreira. Recentemente, a cantora organizou uma festa de escuta secreta em Los Angeles, onde 30 dos seus fãs mais dedicados foram convidados. O evento aconteceu na quarta-feira, dia 2 de julho, e durante a ocasião, Jennifer apresentou seis canções inéditas.

As convites para a festa começaram a ser enviados um dia antes, mas os convidados só descobriram a verdadeira natureza do evento ao entrarem na sala com a artista. No total, Lopez tocou cinco faixas animadas, incluindo “Up All Night”, “Regular”, “Free”, “Save Me Tonight” e “Birthday”, além de uma balada chamada “Wreckage of You”. Essas músicas farão parte do repertório da sua próxima turnê internacional, ao lado de seus grandes sucessos, como “Play” de 2001.

A canção “Wreckage of You”, uma balada pop, foi coescrita e gravada por Lopez apenas duas semanas antes do evento. Segundo Edgardo Luis Rivera, um dos convidados, a artista compartilhou que a ideia da música surgiu em um momento de reflexão após um longo dia de ensaios. Ela mencionou que o ano passado teve muitos desafios pessoais e profissionais, incluindo o cancelamento de sua turnê, o que a levou a se concentrar em si mesma. Agora, um ano depois, ela se sente melhor e mais forte, e decidiu escrever uma canção sobre superar dificuldades.

Durante a apresentação, Lopez destacou que estava pensando na palavra "desastre". Apesar do seu significado pesado, ela se sentiu capaz de transformar sua experiência negativa em algo positivo. As letras da canção transmitem essa mensagem de resiliência, afirmando: "Estou mais forte após o naufrágio de você".

Outros convidados relataram que “Wreckage of You” é uma canção muito emocional e capacitadora, que fala sobre se afastar de um relacionamento e sair mais forte. As outras cinco músicas apresentadas foram descritas como muito divertidas e com um estilo que agrada os fãs que conhecem a fase anterior da artista. Os presentes ficaram especialmente animados com a faixa “Birthday”.

Além da música, Lopez surpreendeu seus fãs com ingressos para seu show de Réveillon em Las Vegas, além de brindes que incluíam camisetas, pôsteres autografados e produtos de beleza da marca JLo. O evento foi descrito como uma forma de agradecimento aos fãs mais leais pelo apoio constante.

Lopez está se preparando para iniciar sua turnê “Up All Night” no dia 8 de julho na Espanha, seguida por shows em países como Itália, Turquia, Polônia, Egito e Cazaquistão. Sua residência em Las Vegas, com o mesmo nome da turnê, começou a ser agendada para o dia 30 de dezembro no The Colosseum, localizado no Caesars Palace.

Durante o evento, a artista também comentou que ainda não tinha certeza de como ou quando lançaria suas novas músicas. No entanto, ela expressou estar se sentindo livre e deseja apresentar o novo material durante a turnê, explicando que as novas canções refletem seu estado emocional atual.