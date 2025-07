Horário e como assistir ao Grande Prêmio da Grã-Bretanha 2025

A Fórmula 1 chega a Silverstone neste final de semana para o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, que representa a 12ª etapa do campeonato de 2025, marcando o meio da temporada.

A equipe McLaren busca manter o bom desempenho após um resultado positivo na corrida anterior, onde Lando Norris e Oscar Piastri conquistaram as duas primeiras posições na corrida da Áustria. Lando Norris, correndo em casa, espera aproveitar a energia do público para ter um bom desempenho novamente. No entanto, Oscar Piastri ainda lidera o campeonato com uma vantagem de 15 pontos sobre Norris e está em busca de sua sexta vitória nesta temporada.

O fim de semana em Silverstone começa com as primeiras sessões de treinos livres na sexta-feira, dia 4 de julho. No sábado, ocorrerão mais treinos e a qualificação. O Grande Prêmio será realizado no domingo, dia 6 de julho.

Os fãs da Fórmula 1 podem acompanhar as atividades durante todo o fim de semana, com detalhes sobre horários e como assistir às corridas disponíveis em plataformas apropriadas.