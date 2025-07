Hopi Hari oferece entrada grátis para crianças em julho

No mês de julho, muitas famílias têm a chance de se divertir e economizar em passeios perto de São Paulo. Os parques Hopi Hari e Wet’n Wild, localizados a cerca de uma hora da capital, oferecem promoções especiais para as férias.

Hopi Hari: crianças entram grátis em julho

O Hopi Hari, parque de diversões situado em Vinhedo, está com uma promoção até o dia 31 de julho: crianças de até 12 anos não pagam ingresso. Além disso, os adultos podem aproveitar descontos de até 25% ao comprar os bilhetes antecipadamente pelo site oficial.

Para que a criança tenha acesso gratuito, é necessário que ela esteja acompanhada por um adulto que tenha adquirido o ingresso. No dia da visita, é preciso apresentar um documento com foto da criança e validá-lo na entrada do parque.

Os ingressos para os acompanhantes devem ser comprados online. Os valores e descontos variam conforme a data da visita e a quantidade de ingressos adquiridos. O preço regular do passaporte individual é de R$ 142,89, mas já é possível encontrar desconto após a compra do segundo ingresso, que pode chegar a 25% caso três ou mais entradas sejam adquiridas.

Wet’n Wild: programação especial de férias

O Wet’n Wild, parque aquático próximo ao Hopi Hari, também preparou uma programação especial para as férias. Entre os dias 3 e 28 de julho, o parque promoverá a SuperFérias, com diversas atividades, brincadeiras, oficinas e shows musicais para crianças e famílias.

As atrações incluem o Festival de Luzes Lektrik Art, que cria experiências visuais impressionantes, a Bubble Party, uma festa cheia de espuma comandada por um DJ, e a Oficina LeChefinho, onde os pequenos podem aprender sobre culinária de forma divertida com personagens temáticos.

Além disso, a cada semana o parque terá festivais gastronômicos variados, com temas como chocolate, pizza, sorvete e batata.

Durante o mês, a entrada é gratuita para crianças de até 5 anos. Para crianças entre 6 e 10 anos, o ingresso custa R$ 79,00, enquanto para maiores de 11 anos, o preço é de R$ 99,00.

Com essas atrações e promoções, os parques se tornam uma excelente opção de lazer para quem quer aproveitar as férias de julho na região de São Paulo.