Globo reexibe 5 novelas clássicas da televisão brasileira

No mês passado, a Globo retomou o Projeto Resgate do Globoplay, que havia sido interrompido abruptamente em março. Agora, os assinantes do serviço de streaming podem comemorar, pois cinco novelas antigas da emissora, preservadas em suas versões integrais ou compactas, serão lançadas nos próximos meses.

As novelas que estarão disponíveis são:

Irmãos Coragem (1970)

Considerada um dos grandes sucessos da história da televisão brasileira, "Irmãos Coragem" é a produção mais antiga que a Globo possui em seu acervo. Embora tenha 328 capítulos, apenas 130 estão disponíveis, mas isso não compromete o entendimento da trama. A história apresenta um elenco renomado, incluindo Tarcísio Meira, Glória Menezes, Cláudio Marzo e Cláudio Cavalcanti. Originalmente, havia planos para encerrar o Projeto Resgate com esta novela em 2027, mas mudanças na direção da Globo podem impactar esse planejamento.

Selva de Pedra (1972)

"Selva de Pedra" é famosa por ser a única novela a alcançar 100% de audiência na televisão brasileira. A trama, escrita por Janete Clair, foi reexibida em 1975 após a proibição da estreia de "Roque Santeiro". Originalmente, ela teve 243 episódios, mas a Globo reutilizou as fitas de videoteipe, uma prática comum na época. Por sorte, o compacto de 75 capítulos foi preservado, escapando de um incêndio na emissora em 1976. A história gira em torno de Cristiano Vilhena, interpretado por Francisco Cuoco, que tenta ascender na vida, causando um atentado contra sua esposa, Simone, para se casar com a milionária Fernanda, interpretada por Dina Sfat. Mesmo com um remake em 1986, a primeira versão mantém um lugar especial na memória do público.

Senhora (1975)

"Senhora" marcou a história ao ser a primeira novela exibida em cores na faixa das seis. Adaptada do romance homônimo de José de Alencar por Gilberto Braga, a trama conta a história de Aurélia, vivida por Norma Blum, que, após ser rejeitada por Fernando Seixas, se casa com ele após herdar uma fortuna. A novela conta com todos os 80 capítulos preservados, embora uma data de estreia ainda não tenha sido definida.

Maria, Maria (1978)

"Maria, Maria" foi a primeira novela de Manoel Carlos na Globo e se passa na Chapada Diamantina, no início do século 20. A protagonista, interpretada por Nívea Maria, vive em papéis distintos: Maria Alves e Maria Dusá. A novela, que foi exibida entre janeiro e junho de 1978, conta com 119 capítulos que foram preservados e estão prontos para serem mostrados novamente ao público.

Te Contei? (1978)

Embora não seja a mais famosa das obras de Cassiano Gabus Mendes, "Te Contei?" foi mantida pela Globo, o que é notável, já que produções menos populares frequentemente não eram preservadas. Exibida entre março e setembro de 1978, a novela tem como protagonistas Luis Gustavo, que interpretava Leo, e Maria Cláudia. A trama também estará disponível na íntegra, embora ainda não haja uma data definida para a sua estreia.

Essas novidades trazem uma nova oportunidade para os fãs de novelas antigas relembrar histórias icônicas que marcaram a televisão brasileira ao longo das décadas.