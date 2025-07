Galaxy A56 5G (256 GB) tem desconto de 41% no Mercado Livre

O smartphone Galaxy A56 5G, com 256 GB de armazenamento, está em promoção no Mercado Livre. O preço do aparelho caiu para R$ 2.052, com um desconto de 41% em relação ao valor original de R$ 3.499. Essa oferta e o pagamento pode ser realizado apenas via Pix, e o uso do cupom MELI10 é necessário. É importante ressaltar que a promoção não permite parcelamento.

O Galaxy A56 se destaca como um intermediário avançado, ideal para quem busca um bom desempenho e suporte à conectividade 5G. Ele possui uma tela Super AMOLED de 6,7 polegadas, que apresenta uma taxa de atualização de 120 Hz e um brilho máximo de até 1.900 nits. Esse tipo de painel é conhecido por oferecer uma ótima experiência, principalmente em ambientes iluminados, e permite fluidez durante jogos e navegação na internet. A resolução da tela é de 2340 x 1080 pixels e a tecnologia HDR10+ garante cores vibrantes.

No setor de câmeras, o Galaxy A56 conta com um sistema traseiro que inclui um sensor principal de 50 MP, que vem com estabilização óptica (OIS), uma lente ultrawide de 12 MP com um campo de visão de 123° e um sensor macro de 5 MP. Para selfies, a câmera frontal possui 12 MP e é capaz de gravar vídeos em 4K, assim como a câmera traseira. Os vídeos gravados também dispõem de estabilização eletrônica (gyro-EIS) e suporte a HDR de 10 bits, o que é ótimo para conteúdos visuais de qualidade.

Outra característica do smartphone é a sua resistência, garantida pela certificação IP67, que o protege contra água e poeira. A construção do aparelho é feita com vidro Gorilla Glass Victus+ na parte frontal e traseira, e sua estrutura é de alumínio, o que potencializa a durabilidade.

O desempenho do Galaxy A56 é controlado pelo chip Exynos 1580, que utiliza uma tecnologia de fabricação de 4 nm. O telefone está disponível com opções de até 8 GB de RAM. Além disso, conta com uma bateria de 5.000 mAh que suporta carregamento rápido de 45 W, alcançando 65% de carga em apenas 30 minutos.

Portanto, com a oferta atual de R$ 2.052, o Galaxy A56 se torna uma opção atrativa para quem procura um smartphone com amplo espaço de armazenamento e bom desempenho. Ele também deverá receber atualizações até o Android 21, o que garante um tempo de uso prolongado.