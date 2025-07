Franco Colapinto largará dos boxes no GP da Grã-Bretanha de F1

GP da Grã-Bretanha: Colapinto Começa a Corrida do Pit Lane

O piloto argentino Franco Colapinto vai iniciar o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1 a partir dos boxes devido a alterações feitas no carro pela equipe Alpine. Durante a classificação, ele enfrentou um contratempos que o deixou em último lugar.

Colapinto, que já tem experiência no circuito de Silverstone, onde fez sua estreia na F1 em 2024 e competiu em outras categorias, tem um histórico misto no local. Em sua primeira temporada na Fórmula 3, ele terminou em 13º e não concluiu duas corridas. No entanto, no ano seguinte, alcançou uma vitória marcante na Sprint Race com a MP Motorsport e terminou em 8º na Feature Race.

A pista de Silverstone, com 5.891 metros de extensão, é famosa por suas emoções e já recebeu grandes nomes como Lewis Hamilton e Max Verstappen. Hamilton, conhecido pelo seu domínio na pista, venceu oito vezes em onze participações desde 2014. A última volta mais rápida foi registrada por Verstappen em 2020, com um tempo de 1:27.097.

Franco Colapinto é uma das esperanças do automobilismo argentino e os fãs estão ansiosos para ver como ele se sairá nesta corrida, apesar das dificuldades enfrentadas até aqui. O Grande Prêmio será transmitido ao vivo, permitindo que os espectadores acompanhem toda a ação da corrida.