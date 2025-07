Fernando Alonso comenta sobre atualizações da Aston Martin antes do GP da Grã-Bretanha

Fernando Alonso, piloto da equipe Aston Martin, destacou que as atualizações no carro AMR25 para o Grande Prêmio da Grã-Bretanha representam um “pequeno passo na direção certa”, após conseguir a nona posição na classificação. Para essa etapa, a equipe introduziu um novo piso e alterações na parte superior do carro.

Andy Cowell, diretor da equipe, explicou que a atualização mais recente se baseia em modificações anteriores feitas em Imola. Enquanto as melhorias em Imola estavam focadas principalmente na forma da parte superior do carro, as novas mudanças enfatizam principalmente o piso, com uma pequena adaptação na parte de cima para melhorar o fluxo de ar ao redor dos pneus traseiros.

Cowell também mencionou que este provavelmente será o último conjunto de atualizações programadas para a temporada de 2025. A equipe completou o último teste no túnel de vento do modelo AMR25, mas a possibilidade de novos testes não está completamente descartada, caso surjam oportunidades rápidas.

Após a sessão de classificação, Alonso comentou sobre as novas peças. Ele notou que as atualizações trouxeram uma leve vantagem, mas foram limitadas. O piloto mencionou que analisaram os dados para avaliar as mudanças e considerou que foi um “pequeno passo na direção certa”. Ele também observou que, apesar das melhorias, outros times, como a Haas e a Alpine, mostraram um desempenho forte, evidenciando a necessidade de continuar trabalhando a cada corrida.

Alonso reconheceu que a qualificação não foi fácil, especialmente após um contratempo no terceiro treino livre, onde não conseguiu um teste eficaz com os pneus macios devido a uma bandeira vermelha. Ele sentiu que a equipe se saiu bem na qualificação, considerando os desafios enfrentados.

Embora tenha terminado a classificação em nono, Alonso começará a corrida na sétima posição, devido a penalizações de três lugares para Andrea Kimi Antonelli e dez lugares para Oliver Bearman, que estavam à sua frente.

Sobre a corrida, Alonso comentou que acredita que as Williams estão mais rápidas do que tem mostrado e que outros pilotos, como Tsunoda, também representarão desafios. Ele destacou a importância de não subestimar as dificuldades que poderá encontrar durante a corrida, mas se mostrou otimista, informando que, durante os treinos longos, o carro teve um desempenho satisfatório e a gestão dos pneus também foi boa. O piloto espera conseguir pontuar na corrida.