FAA investiga Boeing 737 que perdeu parte do flap durante voo

Um avião da Delta Air Lines, modelo Boeing 737-900ER, perdeu parte de seu flap durante um voo que seguia de Atlanta para o Aeroporto Internacional de Raleigh-Durham, na terça-feira. Apesar do incidente, a aeronave conseguiu pousar com segurança, transportando 109 passageiros e seis membros da equipe. Não houve feridos.

O voo, identificado como Delta 3247, atrasou cerca de 55 minutos devido a tempestades na região, conforme informações do site de rastreamento de voos FlightAware. A aeronave, que tem 12 anos de operação, recebeu uma atenção especial após o pouso, quando foi constatado que uma parte do flap da asa esquerda não estava no lugar.

Em uma declaração, a Delta informou que está colaborando nas operações de recuperação da peça que se desprendeu e reafirmou seu compromisso com a segurança dos passageiros.

A Administração Federal de Aviação (FAA) está investigando o caso e trabalhando para verificar se uma peça de avião encontrada em uma calçada em Raleigh é, de fato, o flap perdido do jet da Delta.