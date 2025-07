F3 em Silverstone: Inthraphuvasak vence, Naël decepciona

Tasanapol Inthraphuvasak, piloto da equipe Campos, conquistou sua primeira vitória da temporada no circuito de Silverstone, na Inglaterra. O tailandês conseguiu manter a liderança durante toda a corrida, mesmo enfrentando a pressão do francês Théophile Naël logo no início. Inthraphuvasak foi o único entre os quatro primeiros na largada a conseguir se manter em sua posição.

Théophile Naël, que largou em quarto lugar, aproveitou uma largada ruim do piloto Noël Leon, que competia pela Prema. Ele rapidamente superou Christian Ho, da DAMS, e buscou o líder da corrida. Na primeira parte da corrida, Naël chegou a estar à frente, mas teve que devolver a posição após um ultrapassagem considerada irregular, quando saiu dos limites da pista. Depois disso, ele batalhou para recuperar a posição no pódio, mas acabou sendo superado por Mari Boya, também da Campos, após uma disputa intensa com Martinius Stenshorne, da Hitech.

Ao final da corrida, Naël cruzou a linha em quarto lugar, mas recebeu uma penalização de dez segundos por ser considerado agressivo e por ultrapassar as linhas de pista em várias ocasiões. Com isso, foi retrocedido para a 12ª posição e, após outra penalização adicional de cinco segundos, terminou em 19º, sem marcar pontos, apesar de seus bons duelos na pista.

Rafael Câmara, piloto brasileiro da Trident, teve um desempenho positivo, começando em décimo e terminando em oitavo. Ele se envolveu em uma batalha logo no início com seus companheiros de equipe, Charlie Wurz e Noah Stromsted. A equipe deu instruções a Câmara para que ele se mantivesse à frente do austríaco Wurz, que estava pressionando. Ele também se beneficiou de um acidente de Nikola Tsolov, da Campos, que teve um início problemático e acabou terminando na última posição.

O abandono do piloto Brando Badoer, da Prema, provocou a entrada do carro de segurança logo no primeiro giro, paralisando as disputas na pista, incluindo as de Théophile Naël naquele momento. Alessandro Giusti, outro piloto francês presente na corrida, conseguiu uma boa recuperação, subindo da 17ª para a 13ª posição.

A corrida sprint em Silverstone trouxe desafios e reviravoltas, destacando o potencial e as dificuldades enfrentadas pelos pilotos.