Escalação e horários na TV para a corrida da Copa de hoje

Shane van Gisbergen conquistou a pole position para a corrida Grant Park 165 da NASCAR Cup Series, que será realizada no dia 7 de julho no circuito urbano de Chicago. Com um tempo de 1 minuto e 29,656 segundos, ele superou o segundo colocado, Michael McDowell, por mais de quatro décimos de segundo.

Infelizmente, Corey Heim ficou de fora da corrida após não se qualificar. Durante a fase de qualificação, ele sofreu danos na suspensão ao bater no muro, o que o impediu de participar. Outros pilotos como William Byron, Chase Elliott e Denny Hamlin também enfrentaram problemas durante os treinos, o que os levou a não participar da sessão de qualificação. Eles iniciarão a corrida a partir da parte de trás do grid. Bubba Wallace teve dificuldades e girou duas vezes durante a qualificação, o que o fará largar na 37ª posição.

A corrida Grant Park 165 será composta por 75 voltas, totalizando 165 milhas. O formato das etapas será de 20, 25 e 30 voltas. A corrida está programada para começar às 13h25, horário central dos Estados Unidos. A transmissão ao vivo será feita pelo canal TNT, com opções de streaming disponíveis, incluindo acesso gratuito pelo Fubo e o aplicativo MAX, que também oferecerá câmeras internas dos carros.

Abaixo, está a lista completa dos pilotos que estarão na corrida:

1. Shane van Gisbergen, No. 88 Trackhouse Racing Chevrolet

2. Michael McDowell, No. 71 Spire Motorsports Chevrolet

3. Carson Hocevar, No. 77 Spire Motorsports Chevrolet

4. Tyler Reddick, No. 45 23XI Racing Toyota

5. Chase Briscoe, No. 19 Joe Gibbs Racing Toyota

6. Kyle Busch, No. 8 Richard Childress Racing Chevrolet

7. Ryan Preece, No. 60 RFK Racing Ford

8. Chris Buescher, No. 17 Roush Fenway Keselowski Racing Ford

9. Ty Gibbs, No. 54 Joe Gibbs Racing Toyota

10. Austin Dillon, No. 3 Richard Childress Racing Chevrolet

11. Alex Bowman, No. 48 Hendrick Motorsports Chevrolet

12. Joey Logano, No. 22 Team Penske Ford

13. Christopher Bell, No. 20 Joe Gibbs Racing Toyota

14. Kyle Larson, No. 5 Hendrick Motorsports Chevrolet

15. Brad Keselowski, No. 6 Roush Fenway Keselowski Racing Ford

16. AJ Allmendinger, No. 16 Kaulig Racing Chevrolet

17. Ryan Blaney, No. 12 Team Penske Ford

18. Daniel Suarez, No. 99 Trackhouse Racing Chevrolet

19. Will Brown, No. 13 Kaulig Racing Chevrolet

20. Todd Gilliland, No. 34 Front Row Motorsports Ford

21. Riley Herbst, No. 35 23XI Racing Toyota

22. Ross Chastain, No. 1 Trackhouse Racing Chevrolet

23. Cole Custer, No. 41 Haas Factory Team Ford

24. Noah Gragson, No. 4 Front Row Motorsports Ford

25. John Hunter Nemechek, No. 42 Legacy Motor Club Toyota

26. Zane Smith, No. 38 Front Row Motorsports Ford

27. Austin Cindric, No. 2 Team Penske Ford

28. Justin Haley, No. 7 Spire Motorsports Chevrolet

29. Josh Berry, No. 21 Wood Brothers Racing Ford

30. Austin Hill, No. 33 Richard Childress Racing Chevrolet

31. Josh Bilicki, No. 66 Garage 66 Ford

32. Ricky Stenhouse Jr., No. 47 HYAK Motorsports Chevrolet

33. Katherine Legge, No. 78 Live Fast Motorsports Chevrolet

34. Erik Jones, No. 43 Legacy Motor Club Toyota

35. Cody Ware, No. 51 Rick Ware Racing Ford

36. Ty Dillon, No. 10 Kaulig Racing Chevrolet

37. Bubba Wallace, No. 23 23XI Racing Toyota

38. William Byron, No. 24 Hendrick Motorsports Chevrolet

39. Chase Elliott, No. 9 Hendrick Motorsports Chevrolet

40. Denny Hamlin, No. 11 Joe Gibbs Racing Toyota

Todos os olhos estarão voltados para a corrida, que promete ser emocionante nas ruas de Chicago.