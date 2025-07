Equipos confirmados para U. Católica x Colo Colo em Santa Laura

O Estádio Santa Laura será o cenário do clássico entre Universidad Católica e Colo Colo, válido pela quinta rodada da Liga de Primera, que estava pendente. Este duelo marca um momento importante para ambas as equipes, que não têm mostrado um bom desempenho em 2025.

Tanto Universidad Católica quanto Colo Colo foram eliminados da Copa Chile e de competições internacionais, restando apenas as disputas da Liga de Primera como foco prioritário. Esse cenário leva as duas equipes a se dedicarem completamente ao torneio nacional.

Universidad Católica chega para o clássico após um empate em 1 a 1 contra o Unión La Calera, em partida disputada no dia 20 de julho. Já o Colo Colo vem de uma derrota a 2 a 1 para o Audax Italiano, atual líder do campeonato. Esse retrospecto recente evidencia a urgência de resultados positivos para ambas as equipes.

O técnico da Universidad Católica, Daniel Garnero, irá dirigir seu primeiro clássico nesta partida. Ele escalou Bernedo no gol e formou a defesa com González, Arancibia, Cuevas e Ampuero. O meio de campo contará com Medel, Jhohan Valencia e Montes, enquanto o ataque será formado por Diego Valencia, Bello e Zampedri.

Do lado do Colo Colo, Jorge Almirón também montou sua equipe ofensivamente. Cortés será o goleiro, acompanhado na defesa por Isla, Saldivia, Vegas e Wiemberg. No meio-campo, Pavez, Pizarro e Aquino farão a ligação com o ataque, que contará com Bolados, Cepeda e Correa.

Esse clássico promete ser decisivo para ambas as equipes, que buscam reverter a situação difícil que enfrentam no campeonato.