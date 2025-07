Entenda o final da 2ª temporada de Sandman

A segunda temporada da série “Sandman” na Netflix explora os eventos da história em quadrinhos “Estação das Brumas”. Na trama, o personagem Lúcifer, interpretado por Gwendoline Christie, decide entregar o controle do Inferno a Morpheus, também conhecido como Sonho (Tom Sturridge). Esta escolha marca o início das complexidades e desafios que Morpheus enfrentará.

O showrunner Allan Heinberg destaca que Morpheus se esforça para restaurar seu reino, o Sonhar, enquanto enfrenta os próprios erros do passado. A busca pelo irmão Destruição, que abandonou seu reino há trezentos anos, impulsiona a narrativa e provoca um evento trágico. Morpheus e sua irmã Delírio (Esmé Creed-Miles) partem em busca de Orfeu (Ruairi O’Connor), o filho imortal de Morpheus com a musa Calíope (Melissanthi Mahut).

Orfeu possui uma história trágica. Há dois mil anos, ele foi atacado e desmembrado por um culto grego ao tentar reencontrar sua esposa, Eurídice, no Submundo. Morpheus se recusa a conceder a morte ao filho, em respeito à proibição que os Perpétuos têm de derramar sangue familiar. Ele deixa Orfeu aos cuidados de sacerdotes, prometendo nunca mais vê-lo.

Entretanto, a necessidade de encontrar Destruição força Morpheus a quebrar essa promessa. Orfeu, em busca de ajuda para localizar seu irmão, pede a Morpheus que finalmente lhe conceda a morte, um desejo que guarda há milênios. O ator Tom Sturridge menciona que Morpheus já sabia das consequências desse pedido.

Quando se reencontram, Morpheus pede desculpas por suas falhas como pai, e Orfeu expressa arrependimento por não ter seguido os conselhos do pai. Orfeu revela que Destruição está vivendo em uma ilha próxima, um lugar que Morpheus hesitaria em visitar. Destruição, por sua vez, explica que abandonou seu reino por amor à humanidade e recomenda a Morpheus que também siga o amor.

No desfecho do sexto episódio, Morpheus concede a Orfeu o presente da morte, que é um ato que exige um grande sacrifício emocional. Morpheus, ao mata-lo, quebra a regra fundamental dos Perpétuos que proíbe o derramamento de sangue familiar. Como resultado, ele se vê obrigado a enfrentar as Fúrias, também conhecidas como as Bondosas.

As Bondosas são vistas lendo uma profecia que fala sobre um reino sendo abandonado e a batalha entre vida e morte retornando. Essa previsão foi feita anteriormente a Destino, um dos Perpétuos, e agora ganha uma nova interpretação mais sombria após as ações de Morpheus.

A Crone, que é a mais velha das Fúrias, insiste que Morpheus deve enfrentar as consequências de seus atos. A Mãe, que antes demonstrava mais simpatia por ele, acaba cedendo, cortando o fio da vida de Morpheus. Isso indica que o destino do personagem está decidido e ele terá que lidar com as repercussões de suas decisões, possivelmente culminando em um confronto com as Fúrias.

Conforme os quadrinhos indicam, Morpheus pode até morrer, mas o reino do Sonhar e sua posição poderão seguir adiante, talvez por meio de um sucessor.

Os cinco episódios finais da segunda temporada de “Sandman” serão lançados na Netflix em 24 de julho de 2025, seguidos de um episódio bônus no dia 31 de julho. A série promete continuar a expandir seu universo, apresentando novos reinos e períodos históricos, incluindo o submundo de Hades e Perséfone, a Grécia Antiga, a Inglaterra Elisabetana e a Revolução Francesa.

Novos personagens, incluindo membros da família dos Perpétuos e figuras mitológicas como Loki, Odin e Thor, também farão parte dessa nova fase. O showrunner Allan Heinberg enfatiza que a série sempre foi centrada na história de Morpheus e que a segunda parte trará um desfecho planejado para sua jornada.