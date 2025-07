Eminem critica Kanye West em nova colaboração com JID

Eminem atacou Kanye West em sua nova colaboração com JID, chamada “Animals (Pt. 1)”. Essa música é a segunda parceria deles, após o trabalho conjunto na canção “Fuel” do ano passado. Na nova faixa, Eminem não hesita em zombar de Kanye, fazendo referências a confessões recentes do rapper.

Um dos pontos levantados por Eminem diz respeito a um relacionamento considerado incestuoso que Kanye teve com um primo. Na letra, o rapper menciona: “Com essas revistas, eu atuo como Ye e seu primo / Seu lixo é ruim, pare de dizer que não é”. Ele critica a qualidade do trabalho recente de Kanye e sugere que a falta de sucesso pode estar relacionada a essas controvérsias.

Até o momento, Kanye não se manifestou sobre as provocações feitas por Eminem.

Recentemente, Kanye admitiu ter tido um relacionamento sexual com seu primo quando ambos eram menores de idade. Em uma postagem na rede social X, ele comentou sobre uma música que lançou, chamada “COUSIN”, na qual fala sobre seu primo que está preso por assassinato. Ele explicou que em sua infância, seus familiares envolviam revistas que considerava impróprias e que se sentia culpado por ter exposto seu primo a esse tipo de conteúdo.

Kanye declarou: “Meu pai tinha revistas da Playboy, mas as que encontrei no closet da minha mãe eram diferentes. Meu nome é Ye e eu fiz sexo oral no meu primo até os 14 anos”. Essa confissão causou bastante repercussão na mídia.

Após essas declarações, o rapper Cam’ron expressou interesse em encontrar o primo mencionado por Kanye, que cumpre pena de prisão perpétua. Segundo ele, pretende entrevistar o primo para entender melhor a situação e discutir como as experiências da infância podem ter afetado o comportamento dele que levou à sua condenação. Cam’ron busca informações sobre a localização do primo para realizar essa entrevista.

Esses eventos destacam as complexas relações e as consequências que podem surgir de situações delicadas e polêmicas na vida pessoal de artistas.