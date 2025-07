Eminem cita confissão de primo de Kanye West em novo trabalho

Eminem participa do novo EP de JID, intitulado “GDLU (Preluxe)”, e em seu verso faz referência a uma confissão polêmica do artista que antes era conhecido como Kanye West. Na faixa “Animals (Pt. 1)”, Eminem menciona a sua letra recente em que Kanye revela uma experiência sexual com um primo na infância.

No terceiro verso da música, Eminem dispara uma série de referências a outros artistas como 50 Cent, N.W.A., Diddy e Ja Rule. No entanto, a menção mais direta é a Kanye, quando ele menciona a música “Cousins”, lançada por Kanye em abril. Eminem diz: “Com essas revistas, eu ajo como Ye e seu primo”. As letras de Eminem são incisivas e críticas, abordando a qualidade do trabalho de outros artistas de maneira provocadora.

Kanye West, em sua música “Cousins”, fala sobre ter experimentado sexualidade com um primo durante a infância. Ele descreve uma situação em que viu dois homens se beijando e, sem entender o que significava, começou a imitar a cena. Na música, ele confessa ter dado “cabeçada” em seu primo e pede a ele que não revele o episódio, afirmando que a verdade um dia será liberta. Kanye também ressalta que não tem atração por homens.

Após o lançamento da faixa, que surgiu em meio a uma série de controvérsias envolvendo suas opiniões, Kanye declarou que todos o amam por essa confissão. No entanto, a repercussão não foi bem como ele esperava. Críticos apontaram que a canção poderia ser uma estratégia de marketing, com alguns como Charlamagne considerando a letra um “conto de promoção” e Cam’ron afirmando que a confissão parecia “conveniente demais”.