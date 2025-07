Eclipse raro transforma dia em noite por seis minutos; saiba como assistir

Em 2 de agosto de 2027, milhões de pessoas terão a oportunidade de assistir a um fenômeno raro: o eclipse solar total mais duradouro do século 21. Esse evento vai transformar o dia em noite por até seis minutos e 23 segundos, um tempo significativo que não será alcançado novamente em condições tão favoráveis até 2114.

O eclipse será possível devido a uma combinação única de fatores orbitais. A sombra da Lua, ao passar sobre a Terra, percorrerá mais de 15 mil quilômetros, atravessando regiões como o Oceano Atlântico, o Mar Mediterrâneo, o Oriente Médio e o leste da África, antes de desaparecer no Oceano Índico.

Os locais de melhor visualização incluem a Espanha, com as cidades de Cádiz e Málaga, e Marrocos, como Tânger e Tetuão, onde o fenômeno poderá ser apreciado por cerca de quatro minutos. Na Líbia, a cidade de Benghazi terá uma duração aproximada de cinco minutos. No Egito, especialmente em uma área desértica a 40 km de Luxor, será possível observar o eclipse por seis minutos e 23 segundos.

Após cruzar o Egito, a sombra seguirá pela Arábia Saudita, Iémen e Somália, chegando ao Oceano Índico. Uma versão parcial do eclipse poderá ser vista em diversas partes da Europa e do norte e leste da África.

A longa duração deste eclipse é atribuída a três fatores principais. Primeiramente, a Lua estará em seu perigeu, que é a posição mais próxima da Terra, permitindo que sua sombra seja projetada com maior intensidade. Além disso, a Terra estará em afélio, o que significa que estará a uma distância máxima do Sol, fazendo com que ele aparente ser menor no céu. Por último, a trajetória da sombra cruzará regiões próximas ao Equador, onde se move mais lentamente sobre a superfície terrestre.

Essa combinação de condições faz com que o eclipse de 2027 seja um espetáculo astronômico praticamente imperdível.