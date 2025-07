Delta altera datas de cinco rotas na Europa e cancela duas para o verão de 2026

Atualizações da Delta Air Lines para o Verão de 2026

A Delta Air Lines, com sede em Atlanta, anunciou alterações em sua programação de voos para o verão de 2026. A companhia está antecipando o início de vários voos transatlânticos e removendo algumas rotas do seu itinerário.

As alterações, divulgadas em 5 de julho, são uma resposta às mudanças nas preferências de viagem entre os Estados Unidos e a Europa, assim como na região do Mediterrâneo. A expectativa é capturar a demanda crescente por viagens, especialmente durante a primavera.

Novas datas para rotas importantes

Quatro rotas importantes entre os Estados Unidos e a Europa estão programadas para começarem mais cedo do que o planejado. Isso inclui:

Nova York (JFK) – Nápoles (NAP): O serviço terá início em 28 de março de 2026, quase dois meses antes do que estava previsto para maio. Essa rota foi criada para atender à crescente demanda por viagens para o sul da Itália. Minneapolis (MSP) – Roma (FCO): Os voos começarão em 29 de março de 2026, também antecipando a data que era originalmente prevista para o final de maio. Essa ligação entre o centro-oeste dos EUA e a capital da Itália reflete um aumento consistente de turistas na primavera. Atlanta (ATL) – Atenas (ATH): O serviço neste trecho será reiniciado em 9 de março de 2026, movendo-se do final de março para uma data mais antecipada. O turismo na Grécia tem se expandido, justificando esta alteração. Nova York (JFK) – Catânia (CTA): Esta rota sazonal retornará em 7 de maio de 2026, cerca de três semanas antes do que estava programado. A Delta é uma das poucas companhias aéreas dos EUA com voos diretos para a Sicília, e a mudança visa atender à maior demanda.

Essas atualizações ocorrem em um contexto de aumento de 12% nas reservas de voos entre os Estados Unidos e a Europa, de acordo com dados recentes. A Delta está se adaptando a janelas de reservas mais longas, buscando atender à demanda por viagens que começam antes do período tradicional de pico no verão.

Descontinuação de algumas rotas

Por outro lado, uma rota significativa será encerrada antes do verão. O voo da Delta de Atlanta para Marrakech (RAK) funcionará somente até 20 de maio de 2026, sendo retirado do cronograma pelo restante do ano. Esse encerramento é devido ao baixo desempenho e à dificuldade de justificar a operação contínua em rotas que enfrentam variações no turismo e menor tráfego de passageiros.

Além disso, duas rotas importantes não estarão disponíveis na programação de verão de 2026:

Nova York (JFK) – Londres Gatwick (LGW)

Atlanta – Bruxelas (BRU)

A ausência da rota JFK-Gatwick é notável, considerando que o aeroporto viu um aumento de 15% no tráfego transatlântico no ano anterior. A rota para Bruxelas, que já teve voos diários, também não foi incluída na nova programação. A Delta parece estar concentrando sua capacidade em rotas mais consolidadas, como Heathrow, Amsterdã e Paris.

Ainda não está claro se essas rotas retornarão no futuro. A Delta costuma finalizar suas programações de verão em etapas e pode estar aguardando confirmações de slots ou avaliando a concorrência antes de expandir sua operação.

Conclusão

As recentes mudanças nos horários da Delta Air Lines demonstram uma tentativa de adaptação às variações sazonais da demanda por voos transatlânticos. A companhia busca aproveitar essa demanda durante períodos de maior procura, enquanto também evita períodos de baixa rentabilidade. O lançamento antecipado de algumas rotas oferece a flexibilidade necessária para capturar o tráfego da primavera, acompanhando a evolução das reservas globais e as tendências climáticas. O fim dos voos para Marrakech e a possível exclusão de outras rotas indicam que a Delta continuará ajustando sua malha aérea para atender à demanda por voos em mercados mais estabelecidos.