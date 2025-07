David Corenswet compartilha conselho valioso de Henry Cavill

David Corenswet, de 31 anos, é o novo Clark Kent no filme Superman. Na estreia da produção em Londres, ele compartilhou que recebeu orientações valiosas de Henry Cavill, de 42 anos, e de Tyler Hoechlin, que também interpretaram o icônico super-herói anteriormente.

Em conversa durante o evento, Corenswet revelou que trocou cartas com Cavill e Hoechlin, onde ambos expressaram seu apoio e encorajamento. Ele destacou que esses conselhos foram importantes para ele, enfatizando a importância de se divertir no papel, algo que acredita ser fundamental para a essência do Superman.

Essa novidade surge após a confirmação de que Henry Cavill não retornará ao papel, mesmo tendo anunciado previamente sua volta ao personagem. Em uma postagem no Instagram, Cavill comunicou que teve uma reunião com os diretores da DC Studios, Peter Safran e James Gunn, onde recebeu a notícia que não voltaria a ser Superman. Ele mencionou que a decisão foi difícil, mas respeitou a mudança, desejando sorte aos novos responsáveis pela franquia.

David Corenswet comentou sobre sua preparação para o papel. Ele enfatizou que começou suas atividades no ginásio, seguindo uma dica de James Gunn, que o incentivou a focar nos ombros para se adequar ao físico do personagem. No filme, Corenswet estará ao lado de Nicholas Hoult, que interpretará Lex Luthor, e de Rachel Brosnahan, que será Lois Lane.