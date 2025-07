Danny Boyle retoma tema zumbi em nova estética moderna

O filme “28 Anos Depois” traz uma nova perspectiva sobre a temática dos zumbis e o isolamento, utilizando a metáfora do Brexit para explorar os desafios enfrentados pelo Reino Unido em sua relação com a Europa. A narrativa apresenta o país isolado, lidando com as consequências de sua recusa em se abrir para o resto do continente.

Com um orçamento de 75 milhões de euros, a produção tenta trazer uma nova abordagem ao tema, mas a crítica aponta que a película não consegue surpreender o público nem manter o mesmo nível de tensão e entretenimento que seus antecessores, como “28 Dias Depois”, lançado em 2002. A sensação é de que a história permanece em um ciclo repetitivo, falhando em inovar ou oferecer uma nova experiência aos espectadores.

Em resumo, “28 Anos Depois” é visto como uma continuação que não atende às expectativas, deixando uma impressão de insatisfação. Os fãs que esperavam uma evolução na trama podem se sentir decepcionados pela falta de novidades e pela repetição de elementos já conhecidos no gênero.