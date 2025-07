Cuiabá sedia corrida Santander Track&Field Run Series

No domingo, dia 13 de julho, Cuiabá sediará a etapa do Santander Track&Field Run Series, que é o maior circuito de corridas de rua da América Latina. O evento será realizado na Avenida Miguel Sutil, 9.300, no bairro Santa Rosa, e terá largada a partir das 5h30 da manhã. Os participantes poderão escolher entre percursos de 5 km, 10 km e a meia maratona de 21 km.

As inscrições para a corrida podem ser feitas pelo aplicativo TFSports, que é a plataforma responsável por organizar os eventos de bem-estar da Track&Field. Todos os corredores que se inscreverem receberão um kit exclusivo, que inclui uma camiseta Thermodry e uma Gym Bag. Além disso, aqueles que completarem a corrida ganharão uma medalha e uma camiseta de finisher. Os kits poderão ser retirados nos dias 11 e 12 de julho, na loja Track&Field localizada no Shopping Estação Cuiabá.

Esta edição do Santander Track&Field Run Series reflete o compromisso de promover o esporte e a qualidade de vida no Brasil. O evento espera atrair um grande número de participantes e já conta com um público recorde em suas edições anteriores. Fred Wagner, CEO da TFSports, destacou que a iniciativa celebra os 20 anos do circuito, que já recebeu mais de 200 mil atletas em suas etapas pelo país. A produtora também recebeu reconhecimento por oferecer uma experiência segura e de qualidade, com atividades que vão além das pistas, incluindo áreas de recuperação e performances artísticas.

Para os interessados em participar, seguem as informações principais da etapa no Shopping Estação Cuiabá:

Data: 13 de julho

13 de julho Percursos: 5 km, 10 km e 21 km

5 km, 10 km e 21 km Horário: Largada a partir das 5h30

Largada a partir das 5h30 Local de largada: Avenida Miguel Sutil, 9.300, Santa Rosa, Cuiabá

Avenida Miguel Sutil, 9.300, Santa Rosa, Cuiabá Entrega de kits: 11 e 12 de julho, na loja Track&Field do Shopping Estação Cuiabá

11 e 12 de julho, na loja Track&Field do Shopping Estação Cuiabá Inscrições: Podem ser feitas pelo aplicativo TFSports

O Santander Track&Field Run Series, realizado pela TFSports, se consolidou como uma importante iniciativa no calendário esportivo brasileiro, promovendo atividades de corrida e bem-estar em diversas localidades.