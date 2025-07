Cidade no interior de São Paulo reflete a Holanda

Holambra, situada no interior de São Paulo, se consolida como um dos principais destinos turísticos do Sudeste brasileiro. A cidade é especialmente conhecida por sua forte influência holandesa, atraindo visitantes que buscam experiências culturais, uma culinária típica e paisagens floridas. Em 2025, Holambra continua a ser um importante polo na produção de flores e na realização de eventos temáticos.

Desde sua fundação por imigrantes holandeses, Holambra se tornou líder na produção e comercialização de flores e plantas ornamentais no Brasil. O município desenvolveu técnicas agrícolas inovadoras, garantindo sua posição de destaque no setor. Um de seus eventos mais importantes e tradicionais é a Expoflora, a maior exposição de flores da América Latina, que atrai produtores, comerciantes e turistas, estimulando a economia local e reforçando a imagem da cidade como um polo de floricultura.

As atrações turísticas de Holambra estão profundamente ligadas à sua cultura holandesa e ao universo das flores. Entre os locais mais visitados estão o Moinho Povos Unidos, um símbolo da cidade, e os campos de flores abertos para visitação, especialmente na primavera. O Museu Histórico e Cultural de Holambra também é um ponto de interesse, preservando a história dos imigrantes. O Boulevard Holandês oferece lojas de artesanato e cafés que remetem à cultura holandesa. Para quem gosta de atividades ao ar livre, o Lago Vitória Régia é ideal para caminhadas e piqueniques.

A cultura holandesa se reflete na arquitetura, na culinária e nas festas tradicionais da cidade. As casas coloridas, os moinhos e os jardins lembram a paisagem da Holanda. As padarias e confeitarias locais oferecem doces típicos, como o stroopwafel e a torta de maçã. Eventos como a Expoflora e o Dia do Rei são momentos em que danças folclóricas, exposições culturais e oficinas de artesanato são promovidas, mantendo viva a língua e os costumes seculares, através de associações que fomentam o intercâmbio cultural entre as gerações.

Em 2025, Holambra segue investindo na modernização de sua infraestrutura turística, ampliando as opções de roteiros e experiências para os visitantes. A cidade promove um equilíbrio entre tradição e modernidade, ao mesmo tempo em que mantém sua identidade cultural holandesa. Isso tem atraído novos públicos e solidificado sua relevância no cenário turístico paulista.