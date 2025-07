Brasil cita enchentes no Texas em debate sobre clima

Um comunicado recente do governo brasileiro enfatiza que os desastres naturais, como enchentes e tempestades, não são eventos aleatórios, mas estão se tornando mais frequentes devido às mudanças climáticas. O Brasil destaca a necessidade urgente de ações colaborativas entre os países para lidar com esses problemas ambientais, que têm se intensificado ao redor do mundo.

A situação climática é agravada por decisões políticas em outros países. Por exemplo, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou o país do Acordo de Paris, que visa combater as mudanças climáticas. Além disso, Trump cortou recursos destinados a projetos globais de proteção das florestas. Recentemente, ele também sancionou uma nova legislação que reduz subsídios essenciais para a transição energética nos Estados Unidos. Com isso, quase 500 bilhões de dólares em auxílio do governo para promover carros elétricos e outras fontes de energia renovável foram eliminados do orçamento.

O governo brasileiro também informou que, até o momento, não há registro de brasileiros que tenham sido afetados pelas enchentes no Texas. Em caso de situações emergenciais, a comunidade brasileira residente na região pode entrar em contato com o Consulado-Geral do Brasil em Houston, que está disponível para prestar assistência.

Esses acontecimentos ressaltam a urgência de se enfrentar as questões climáticas, além de evidenciar a importância da solidariedade entre nações em momentos de crise ambiental.