Brad Pitt se inspira em campeão da Fórmula 1 para projeto

O ator Brad Pitt recentemente afirmou que se inspirou em um piloto da Fórmula 1 para um novo projeto de filme. Essa declaração vem em um momento em que o jovem piloto brasileiro Gabriel Bortoleto está ganhando destaque no mundo do automobilismo.

Fernando Alonso, bicampeão mundial e atual agente de Bortoleto na equipe Sauber, elogiou o desempenho do piloto em uma coletiva de imprensa. Alonso ressaltou que Bortoleto, que já é conhecido por suas vitórias em categorias menores, está mostrando um crescimento impressionante na Fórmula 1.

Alonso reiterou sua opinião sobre o potencial de Bortoleto, lembrando de um comentário que fez no ano passado durante o Grande Prêmio de Abu Dhabi. Ele disse que Bortoleto é o mais promissor de sua geração. Vencer as competições de Fórmula 3 e Fórmula 2 como novato, sem ter experiência com versões anteriores dos carros, é uma conquista notável. Na Fórmula 1, Bortoleto está se destacando mesmo competindo contra pilotos com carros mais avançados.

Além disso, Alonso comentou sobre a nova dinâmica da equipe Sauber, onde Bortoleto e o piloto Nico Hulkenberg somaram até agora 26 pontos em 2025. Isso representa um grande aumento em relação aos apenas 4 pontos conquistados na temporada anterior por Zhou Guanyu e Valtteri Bottas. Ele mencionou que, apesar das dificuldades do passado, essa nova dupla trouxe uma motivação renovada para a equipe, que está visivelmente melhorando, e elogiou o trabalho que Bortoleto vem realizando.

De forma descontraída, Alonso brincou ao dizer que Bortoleto ainda está atrás dele, o que demonstra o clima competitivo que permeia as discussões no ambiente da Fórmula 1.