Arthur Hayes vende todas as altcoins e pode reduzir Bitcoin

Arthur Hayes, o fundador da plataforma de negociações de criptomoedas BitMex, anunciou que desfez sua totalidade de posições em altcoins e está considerando diminuir sua participação no Bitcoin, dependendo das tendências do mercado nos próximos dias.

Essa decisão vem como resposta ao crescimento das stablecoins, moedas digitais atreladas a ativos estáveis, especialmente após a empresa Circle ser listada na Bolsa de Nova York e os avanços nas regulamentações com a aprovação do “Genius Act”. Hayes destacou que uma das preocupações do Secretário do Tesouro dos Estados Unidos é o elevado gasto governamental sem um aumento proporcional nos impostos. Isso faz com que o governo precise buscar financiamentos a taxas acessíveis.

Ele observou que a demanda do mercado por títulos do governo de países endividados não é alta, indicando que esses produtos financeiros podem não ser atraentes para os investidores.

Hayes acredita que a recente aprovação do Genius Act está relacionada à necessidade do governo em encontrar compradores para sua dívida pública. Empresas de stablecoins, como Tether e Circle, já estão acumulando bilhões em títulos do Tesouro, e a expectativa é que esse montante aumente ainda mais. Além disso, grandes bancos, incluindo gigante como o JPMorgan, estão entrando neste mercado. A estratégia desses bancos é utilizar o capital de seus clientes para lucrar com esses títulos, um método já adotado por empresas de criptomoeda.

Com essa movimentação, Hayes projeta que os bancos poderão adquirir cerca de 6,8 trilhões de dólares em títulos nos próximos tempos. Ele indica que a capitalização de mercado dos oito bancos considerados “grandes demais para falir” atualmente é de cerca de 2,1 trilhões de dólares, insinuando que isso poderia elevar suas ações em média em 184%.

No entanto, essas mudanças podem afetar negativamente o Bitcoin e outras criptomoedas. Hayes prevê que o preço do Bitcoin pode cair para até 90 mil dólares e acredita que, no cenário mais otimista, ele não alcance sua máxima histórica de 112 mil dólares.

Ele afirmou que já se desfez de todas as suas posições em altcoins, conhecidas como “shitcoins”, e está avaliando a possibilidade de diminuir também seu investimento em Bitcoin, conforme as flutuações de preço. Nos últimos meses, ele obteve lucros de duas a quatro vezes com algumas dessas altcoins, mas planeja aguardar até o final de 2025 ou início de 2026 para procurar novas oportunidades.

Finalmente, Hayes revelou que o escritório familiar conhecido como Maelstrom está investido na moeda Ethena USD (USDe) em staking. Ele sugeriu que os leitores considerem comprar ações do JPMorgan, o maior banco dos Estados Unidos.