Ana Castela comenta rumores sobre pausa na carreira

Ana Castela se manifestou sobre rumores de que estaria planejando uma pausa na carreira. A cantora utilizou seu Instagram neste sábado para esclarecer a situação, desmentindo as informações que circularam nas redes sociais.

Esses boatos surgiram após um post online que sugeria que a artista estaria se afastando dos palcos. No entanto, Ana explicou que, na verdade, ela decidiu diminuir o número de compromissos para poder descansar. Em seu comentário, ela afirmou que, apesar da vontade de fazer uma pausa, está firme na carreira e pretende continuar se apresentando. Ela ressaltou que apenas pediu para diminuir a carga de trabalho, que estava excessiva.

Além disso, a cantora expressou sua insatisfação em relação às fontes que compartilharam esses rumores, afirmando que elas estavam sendo desonestas. Ana enfatizou a necessidade de rever quem está ao seu lado, desejando, ao final, que sua carreira tenha muitos anos pela frente.

Mesmo comprometida com a música, a artista refletiu sobre sua vida no interior de Mato Grosso do Sul, em sua cidade natal, Amambai, e sentiu saudade da tranquilidade que a fazenda lhe proporcionava. Ela observou que o sossego do campo não tem comparação e deixou claro seu apego a essas lembranças.