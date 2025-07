Alpine troca motor e Colapinto inicia corrida em Silverstone

Franco Colapinto não iniciará a corrida do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1 neste domingo na posição esperada. A equipe Alpine fez uma substituição completa na unidade de potência do carro do piloto argentino, o que obrigou Colapinto a largar dos boxes.

Na manhã do domingo, foi informado que Colapinto começaria a corrida desta forma. Durante a classificação, ele enfrentou dificuldades e rodou no Q1, perdendo o controle da traseira do carro enquanto tentava uma volta mais rápida para entrar entre os 15 primeiros. Até o momento do acidente, os dois pilotos da Alpine se encontravam nas últimas posições, mas Colapinto estava à frente de seu companheiro de equipe, Pierre Gasly.

Em relação ao ocorrido, Colapinto disse que seus pneus derraparam em um dos pianos da pista e mencionou que havia um pouco de chuva, mas não para a necessidade de usar pneus intermediários. Ele afirmou que precisaria assistir ao replay da situação para entender melhor o que aconteceu.

Após a sessão de qualificação, Flavio Briatore, conselheiro executivo da Alpine, comentou sobre o erro de Colapinto. Ele destacou que o piloto reconheceu sua falha e que precisa se esforçar para melhorar e voltar mais forte em corridas futuras. Essa situação marca um desafio para Colapinto em seu desenvolvimento na categoria, em um momento onde ele precisa demonstrar sua capacidade para se manter na competição ao lado de outros grandes pilotos.