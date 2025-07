Aline Mineiro sofre grande mudança em apenas 20 dias

Aline Mineiro se preparou intensamente para interpretar Rebeca, uma treinadora de líderes de torcida, no filme “Matadores de Aliens do Espaço Sideral”. A estreia está marcada para sexta-feira, dia 4, às 19h, no Telecine Premium, e o filme também estará disponível no Globoplay e no Prime Video. Para se adequar ao papel, a atriz conseguiu eliminar sete quilos em apenas 20 dias.

Ela explicou que decidiu emagrecer porque queria que Rebeca tivesse uma aparência mais enxuta. Apesar de não ter sido uma exigência da produção, Aline sentiu que a personagem deveria ser mais esguia. Para alcançar essa meta, ela adotou o jejum intermitente e uma dieta líquida, chegando a passar dois dias apenas consumindo líquidos.

O convite para o papel veio após Aline colaborar com o diretor Renato Siqueira em outros projetos. Ele a indicou para Daniel Cipriano, e ela passou por testes e reuniões online antes de ser confirmada no elenco principal. As filmagens aconteceram em Navegantes, Santa Catarina, enquanto Aline residia em São Paulo. Ela destacou que se preparou para o papel de forma remota, participando de encontros virtuais para alinhar suas ideias com a direção.

Durante as gravações, Aline enfrentou um clima rigoroso e temperaturas baixas. Em uma das cenas, ela torceu o pé, mas decidiu não interromper seu trabalho. Mesmo com a dor intensa, continuou a atuar para não causar preocupação na equipe. Ela ressaltou que o ambiente de trabalho era acolhedor e que todos estavam focados em obter o melhor resultado.

A atriz descreve Rebeca como uma mulher de postura forte, com uma energia dominadora e uma personalidade exigente. Ela cobra disciplina e comprometimento total de seus liderados e, apesar de seu jeito rígido, acredita no potencial de cada um. Para Tobias, um dos protagonistas da história, Rebeca representa uma paixão inatingível, e em sua cidade fictícia, Costa Esmeralda, é vista como um exemplo de liderança firme.

Aline comenta que Rebeca é uma personagem fascinante, que mistura características magnéticas e elegantes com traços brutais e calculistas. Essa dualidade a atraiu durante a construção da personagem.

“Matadores de Aliens do Espaço Sideral”, dirigido por Daniel Cipriano e José Raue, narra a aventura de três jovens — Erick, Gabi e Tobias — que descobrem uma criatura extraterrestre com planos de dominar o mundo. Munidos de coragem, armas improvisadas e muito humor, eles se unem para proteger sua cidade.

Aline, que já atuou em produções como “Atração de Risco” e “Conspiração Fatal”, considera essa nova fase em sua carreira enriquecedora. Ela expressa gratidão por ter trabalhado ao lado de atores talentosos e por interpretar uma personagem tão complexa e cheia de surpresas.