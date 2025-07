Alese declara ponto facultativo na próxima segunda-feira

O Poder Legislativo de Sergipe, por meio da Mesa Diretora e da Presidência da Assembleia Legislativa (Alese), anunciou que a próxima segunda-feira, 7 de julho de 2025, será um Ponto Facultativo. Essa decisão foi tomada em alinhamento com o Governo do Estado, que também estabeleceu o mesmo ponto facultativo para esse dia.

A escolha pela suspensão das atividades ocorre um dia antes do feriado de Emancipação Política de Sergipe, comemorado no dia 8 de julho. Essa data é muito significativa para os sergipanos, já que marca a separação política de Sergipe da Bahia, realizada em 1820. Este evento histórico é lembrado todo ano como um símbolo da luta do povo sergipano pela autonomia e pela construção de uma identidade própria, tanto em termos administrativos quanto políticos.

As atividades da Assembleia Legislativa voltarão ao normal na quarta-feira, 9 de julho.