Albon pede revisão da qualificação da F1 no GP da Grã-Bretanha

O piloto Alex Albon, da equipe Williams de Fórmula 1, pediu uma análise das decisões tomadas durante a classificação para o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, onde ambos os carros da equipe foram eliminados na segunda parte das qualificações (Q2). A Williams já enfrentava problemas de confiabilidade, tendo sofrido uma retirada dupla (DNF) na corrida da semana anterior na Áustria.

As expectativas de um desempenho forte em casa foram frustradas, com Albon se qualificando em 14º lugar e seu companheiro de equipe, Carlos Sainz, em 11º. No entanto, os dois foram beneficiados por uma penalização de grid aplicada ao piloto Oliver Bearman.

Albon expressou sua frustração, afirmando que a equipe precisa rever o que aconteceu. Ele explicou que um erro ocorreu ao colocar um conjunto de pneus quando o piloto Franco Colapinto teve um acidente, e a equipe decidiu entrar na pista mesmo com a iminência de uma bandeira vermelha. Isso resultou na perda de um conjunto de pneus durante a classificação. Em seu primeiro tempo em Q2, Albon conseguiu um bom desempenho, considerando que estava utilizando pneus usados.

No segundo trecho da classificação, Albon tentou se posicionar no início do grid, mas notou que o tempo de volta de Max Verstappen era significativamente mais lento, o que comprometeu seu desempenho. Albon reconheceu que o Q2 foi prejudicado, ressaltando a necessidade de a equipe entender por que costumam entrar na pista muito cedo durante as qualificações.

Carlos Sainz também comentou sobre a situação da equipe, destacando que outros times conseguiram um bom progresso, o que tornou a disputa no meio do pelotão ainda mais acirrada. Ele mencionou que a equipe ficou concentrada no intervalo de tempo entre as posições 9 a 14, o que torna difícil prever a performance na Q2. Sainz disse que sua volta foi limpa, mas reconheceu que a equipe dedicou muito tempo a experimentos de configuração e falta de confiabilidade, o que não ajudou na preparação para as qualificações.

Ele acrescentou que a evolução dos concorrentes está sendo um desafio, e a equipe precisa de um aumento no desempenho para conseguir avançar à Q3 em futuras competições.