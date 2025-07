A busca pela felicidade apesar de um diagnóstico incurável

Após passar por uma experiência de pré-eclâmpsia, uma mulher compartilha sua perspectiva sobre as mudanças que ocorreram em seu corpo. Ela explica que a pré-eclâmpsia altera a pressão arterial e pode causar inchaço. Embora ela tenha conseguido perder os 10 quilos ganhos durante a gravidez, sente que seu corpo não é mais o mesmo.

Ela passou por uma cesariana e guarda com orgulho a cicatriz resultante do procedimento. No entanto, reconhece que a área não retornará ao que era antes. Apesar dessas mudanças, ela se sente bem com sua aparência e acredita que está se recuperando a cada dia. Em seu relato, destaca a falta de empatia que percebe na sociedade em relação a essas questões, mas também menciona que se sentiu acolhida por pessoas ao seu redor. Ela não notou comentários negativos sobre seu corpo; ao contrário, recebe elogios sobre sua aparência e genética.

Ela admite estar consciente da pressão estética que sente, especialmente antes da gravidez, mas no momento não tem interesse em realizar procedimentos estéticos. Sua prioridade agora é ter mais filhos, e ela planeja cuidar de sua aparência após essa etapa. Quando o momento chegar, ela não tem intenção de esconder ou ignorar as mudanças que seu corpo passou.