Zambelli pede acareação, mas evita retorno ao Brasil

A deputada Carla Zambelli, que está foragida na Itália e enfrenta um mandado de prisão, solicitou uma acareação com o hacker Walter Delgatti Neto no processo de cassação que responde na Câmara dos Deputados. No entanto, ela não comparecerá caso a acareação seja realizada de forma presencial, para evitar o risco de ser presa ao retornar ao Brasil.

O advogado de Zambelli, Fábio Pagnozzi, informou que a parlamentar só estará presente se a acareação acontecer por videoconferência. Ele argumentou que o uso de tecnologia é cada vez mais comum no sistema judiciário e que, inclusive, pessoas em situações de prisão podem ser ouvidas por esse meio.

Zambelli, que se afastou do país após a emissão de seu mandado de prisão, não tem previsão de retornar ao Brasil, uma vez que sua prisão é certa se voltar. Essa situação a levou a buscar alternativas, como a solicitação de uma audiência virtual, para evitar complicações legais ao participar do processo que envolve sua cassação.