Tsolov conquista pole em Silverstone; Câmara fica em terceiro

A Fórmula 3 realizou a classificação em Silverstone, na sexta-feira, como parte da sétima das dez etapas da temporada 2025. Nikola Tsolov conquistou a pole position pela terceira vez este ano, registrando um tempo de 01min45s043, superando por apenas 0s023 Ugo Ugochukwu. O brasileiro Rafael Câmara ficou em terceiro lugar, com um tempo de 01min45s176, mas devido à inversão do grid, ele começará a corrida sprint no sábado na décima posição.

Na Fórmula 3, os finais de semana normalmente apresentam duas corridas. A classificação determina o pole position para a Feature Race, que é a corrida principal, realizada no domingo. O qualificatório resulta em 2 pontos para o piloto que fica em primeiro lugar. Já a corrida sprint, que acontece no sábado, tem seu grid definido pela inversão dos doze primeiros colocados da classificação.

Os doze primeiros colocados na sessão de qualificação foram completados por Mari Boya, Tim Tramnitz, Charlie Wurz, Martinius Stenshorne, Laurens van Hoepen, Théophile Nael, Noel León, Christian Ho e Tasanapol Inthraphuvasak. Com isso, Inthraphuvasak alcançou a pole position para a corrida sprint, com Christian Ho na segunda posição e Rafael Câmara na décima.

A corrida sprint da etapa de Silverstone ocorrerá no sábado, às 05h15, no horário de Brasília. A competição terá transmissão ao vivo pelo Bandsports e pela F1TV Pro.