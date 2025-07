Suspeito de tráfico de drogas é preso pela Brigada Militar em Ijuí

Na noite de 2 de julho, a Brigada Militar de Ijuí, por meio do 29º Batalhão de Polícia Militar (BPM), prendeu um homem de 19 anos por suspeita de tráfico de drogas no Bairro São José.

Os policiais receberam informações sobre a movimentação de entorpecentes em uma residência conhecida por esse tipo de atividade. A denúncia indicava que uma entrega de drogas aconteceria durante a noite. Com base essas informações, uma equipe realizou um patrulhamento na área.

Durante a abordagem, os policiais avistaram um homem em frente à casa mencionada. Ao perceber a chegada dos policiais, ele tentou se livrar de um invólucro azul, jogando-o em um corredor ao lado da residência. Os agentes intervieram imediatamente, abordaram o jovem e o identificaram. Ele é natural de Ijuí e não possui antecedentes criminais.

Durante a busca pessoal, os policiais encontraram no bolso do casaco do suspeito oito porções de maconha, totalizando 44 gramas, além de R$ 150 em dinheiro. O invólucro que ele tentou descartar foi recuperado e identificado como um tijolo de maconha pesando 408 gramas. Além disso, também foram encontrados no local uma balança de precisão, dois rolos de fita adesiva e um celular.

Com as evidências em mãos, os policiais prenderam o suspeito, que foi levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para exames de saúde. Após os exames, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi indiciado em flagrante por tráfico de drogas, junto com o material apreendido.