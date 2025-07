Show de comédia de Adam Sandler em Syracuse esgotado: saiba como garantir ingressos

Adam Sandler está trazendo sua turnê de stand-up, chamada “Você é meu melhor amigo”, para o Upstate Medical University Arena, localizado no The Oncenter War Memorial em Syracuse, Nova Iorque. O show está marcado para a quarta-feira, 17 de setembro.

As vendas de ingressos começaram na última sexta-feira e a demanda foi alta, resultando na venda quase total dos bilhetes. Apenas alguns lugares platinum ainda estão disponíveis. Os fãs que não conseguiram comprar ingressos na venda oficial ainda têm a oportunidade de adquirir entradas por meio de plataformas de revenda autorizadas, como Vivid Seats, SeatGeek e StubHub.

Os preços dos ingressos variam de acordo com a localização dos assentos. No nível superior, os preços começam em cerca de R$ 579, enquanto os assentos no nível inferior alcançam cerca de R$ 1.070. Já os ingressos na área do palco ficam entre R$ 1.001 e R$ 1.084. Para quem é novo na Vivid Seats, existe um desconto promocional: utilizando o código SYRACUSE20, é possível obter R$ 100 de desconto na compra de ingressos acima de R$ 1.100.

Além do show em Syracuse, Adam Sandler também está programado para se apresentar em mais duas cidades de Upstate New York em 2025. As apresentações serão no MVP Arena, em Albany, no dia 16 de setembro, e no KeyBank Center, em Buffalo, no dia 21 de setembro. Os ingressos para estes shows também estão disponíveis nas mesmas plataformas de venda.

Adam Sandler, que completou 58 anos, é reconhecido por sua trajetória no humor, especialmente por seu trabalho no programa “Saturday Night Live” e por filmes de comédia como “Happy Gilmore”, “Billy Madison”, “Big Daddy” e “Grown Ups”. Recentemente, ele lançou especiais de stand-up na Netflix, incluindo “100% Fresh” em 2018, que marcou seu retorno ao stand-up após 20 anos, e “I Love You”, lançado em 2024. Sandler também está se preparando para estrelar “Happy Gilmore 2”, uma sequência da famosa comédia de golfe de 1996.