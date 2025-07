Rodrigo Simas comenta diferenças com o irmão Felipe, evangélico

Rodrigo Simas, de 33 anos, comentou sobre as diferenças que tem com seu irmão Felipe Simas, de 32 anos. Ambos são filhos do capoeirista Beto Simas e da produtora Ana Paula Sang. Enquanto Rodrigo se identifica como bissexual e não tem interesse em ter filhos, Felipe é evangélico, pai de três crianças e recentemente compartilhou seu testemunho de fé em uma igreja presbiteriana.

Em entrevista, Rodrigo manifestou seu respeito pelo irmão, falando sobre as visões distintas que cada um tem. Ele destacou que, apesar das divergências, a criação e a essência familiar os conectam. O foco dos dois, segundo ele, é promover amor, felicidade e bem-estar em suas vidas.

Atualmente, Rodrigo está se apresentando na peça “Hair”, no Rio de Janeiro. Felipe, por sua vez, atua como Danilo na novela “Dona de Mim”, que vai ao ar às 19h na TV Globo. Os dois também são irmãos do ator Bruno Gissoni, de 38 anos, que é fruto do relacionamento de Ana Paula com o empresário Marcelo Gissoni.

Rodrigo ressaltou que o amor e o respeito são fundamentais para o relacionamento dos irmãos. Ele explicou que, apesar de algumas opiniões e pensamentos diferentes, a comunicação entre eles é saudável e fortalece os laços familiares. Rodrigo, Felipe e Bruno são descritos como um grupo que se compreende bem, mesmo quando têm visões diferentes.

Felipe está em um casamento de nove anos com a jornalista Mariana Uhlmann, de 34 anos. Juntos, eles têm três filhos: Joaquim, de 11 anos, Maria, de 8, e Vicente, de 5. Rodrigo está em um relacionamento de sete anos com a atriz Agatha Moreira, de 33 anos.

Rodrigo também falou sobre a sua vivência como homem bissexual, afirmando que ele e Agatha vivem de maneira autêntica e sem hipocrisia. Ele acredita que o respeito mútuo e o diálogo aberto são essenciais em qualquer relacionamento. Rodrigo não segue nenhuma religião específica, mas acredita em Deus como uma força maior, mantendo uma visão mais ampla sobre espiritualidade.

A dinâmica entre os irmãos, que compartilham experiências distintas, destaca a importância do respeito e da aceitação mútuos na convivência familiar.