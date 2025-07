Resultado da Loteria Federal 5980 – 5 de julho de 2025

No sorteio da Loteria Federal número 5980, realizado no dia 5 de julho de 2025, um bilhete adquirido em Taquarituba, São Paulo, ganhou o prêmio de R$ 500.000,00. Taquarituba, que possui aproximadamente 24 mil habitantes, é conhecida por sua rica cultura rural e pela tradição de sua Feira Agropecuária, Comercial e Industrial, que acontece anualmente e atrai visitantes para shows, exposições e rodeios.

Os números premiados neste sorteio foram:

– 1º prêmio: Bilhete 053606 – R$ 500.000,00

– 2º prêmio: Bilhete 030931 – R$ 35.000,00

– 3º prêmio: Bilhete 069343 – R$ 30.000,00

– 4º prêmio: Bilhete 070261 – R$ 25.000,00

– 5º prêmio: Bilhete 065356 – R$ 20.503,00

O primeiro prêmio foi registrado na Loterica Samambaia, em Taquarituba. O segundo prêmio saiu para a Loterica Rei da Sorte Ltda, em Jandaia do Sul, no Paraná. O terceiro prêmio foi ganho na Mina de Ouro Ltda, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Já o quarto prêmio foi concedido na Loterica Sonho Secreto Ltda, localizada em Cruzeiro do Oeste, Paraná, e o quinto prêmio saiu para Trevo Loterico, no Rio de Janeiro.

A Loteria Federal é uma das mais tradicionais do Brasil, operada pela Caixa Econômica Federal, com um método de participação bastante simples. Os apostadores compram um bilhete que contém um número. Se esse número coincidir com o sorteado, o prêmio é ganho.

Cada bilhete inteiro custa R$ 40,00 e é dividido em 10 frações. As frações podem ser compradas individualmente por R$ 4,00, e o prêmio é proporcional às frações adquiridas.

Os sorteios da Loteria Federal ocorrem regularmente duas vezes por semana, às quartas e sábados. Os resultados podem ser acompanhados ao vivo no canal oficial da Caixa. Além das extrações regulares, existem sorteios especiais, como o “Enricou”, que acontece mensalmente, e o Especial de Natal, realizado em dezembro.

A Loteria Federal também oferece prêmios para aqueles que acertam partes do número sorteado, como as dezenas e centenas. Prêmios são pagos em qualquer lotérica ou diretamente nas agências da Caixa, sendo que valores acima de R$ 2.259,20 só podem ser retirados nas agências, mediante a apresentação de documento de identidade e do bilhete premiado. Valores superiores a R$ 10.000,00 devem ser pagos em um prazo mínimo de dois dias úteis.

As chances de ganhar variam de acordo com o tipo de sorteio realizado e a quantidade de bilhetes vendidos. Para a extração de quarta-feira, a probabilidade é de 1 em 92.000, enquanto para os sorteios de sábado, a probabilidade é de 1 em 96.000. Na Milionária Federal, a chance é de 1 em 84.000, e para o Especial de Natal, a probabilidade é de 1 em 85.000 por série. Essas estatísticas indicam a quantidade de apostas que concorrem aos prêmios principais em cada sorteio.