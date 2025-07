Power Couple: volta de eliminados agita reta final do programa

O programa Power Couple Brasil 7 se aproxima da grande final, marcada para quinta-feira, dia 10. Antes de revelar o casal campeão, ainda há várias etapas importantes a serem cumpridas pelos participantes que permanecem na competição. A reta final promete ser intensa, especialmente com a possibilidade de conflitos entre os casais.

Na última quinta-feira, dia 3, os participantes Nat e Eike foram eliminados, deixando quatro casais na disputa: Adriana e Dhomini, Carol e Radamés, Rayanne e Victor, e Talira e Pessina. Com a saída de Nat e Eike, os concorrentes terão uma sexta-feira, dia 4, cheia de emoções. Eles vão receber um jantar especial, que incluirá mensagens de apoio de seus familiares. O programa irá exibir um trecho desse momento especial.

No sábado, dia 5, a tensão entre os casais será um dos principais destaques. O programa abordará a convivência difícil que os participantes enfrentam nas últimas semanas do reality show.

A grande virada vai acontecer na segunda-feira, dia 7, com a realização de um Quebra Power especial, que contará com a participação dos casais eliminados ao longo da edição. Na terça-feira, dia 8, os participantes enfrentarão a última Prova dos Casais, cujo resultado será mostrado ao vivo. As duplas que se saírem pior nessa prova estarão na última formação de D.R. (Dining Room).

Na quarta-feira, dia 9, um casal será eliminado do programa, restando apenas três duplas que irão disputar a final. As votações para escolher o casal vencedor já começam nesse dia. Por fim, na quinta-feira, dia 10, será conhecido o casal campeão da sétima edição do Power Couple Brasil.

Além disso, segundo informações da Record, todos os participantes eliminados também estarão presentes na final. Após a revelação do campeão, a dupla vencedora terá a oportunidade de participar de um programa ao vivo chamado Cabine de Descompressão, apresentado por Lucas Selfie.