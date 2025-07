Obra da casa Gialla: detalhes com Ana Hickmann

Ana Hickmann compartilhou novidades sobre seu relacionamento com Edu Guedes e a nova fase de suas vidas. O casal decidiu unir forças em um projeto ambicioso: reformar e transformar a Casa Gialla em seu lar e também em um espaço especial para celebrar seu casamento.

A Casa Gialla, situada em meio à natureza, foi escolhida não apenas por sua beleza, mas também por significar momentos importantes na vida do casal. Eles querem que cada canto da casa tenha seu estilo pessoal, e para isso, estão dedicando atenção especial à restauração do local.

Ana Hickmann registrou todo o processo de reforma em seu canal no YouTube, permitindo que seus seguidores acompanhem de perto cada etapa. Desde a seleção de tintas até a decoração, tudo está sendo pensado com muito carinho. Para garantir qualidade, eles estão utilizando produtos da Tintas Âncora, empresa da família de Edu, que oferece tintas com durabilidade de até 15 anos. As equipes da Capicor Tintas e Pinturas M&M estão responsáveis pela pintura, focando em proporcionar o melhor resultado possível na Casa Gialla.

Ana também incentivou seus seguidores a interagir nos comentários, pedindo que compartilhem seu interesse em acompanhar o andamento do projeto. A apresentadora expressou gratidão aos parceiros envolvidos na reforma e compartilhou informações de contato dessas empresas, para aqueles que desejam obter mais detalhes sobre os serviços.

Essa fase de renovação e celebração traz uma nova perspectiva para a vida do casal, que está animado para compartilhar sua jornada com o público.

Para mais informações sobre os parceiros do projeto, seguem alguns contatos:

– Tintas Âncora: Instagram @tintasancora, Telefone: (11) 4126-7373 e (11) 4126-7377.

– Capicor Tintas: Instagram @capicor.tintas, Telefone: (19) 3492-7777, WhatsApp: (19) 99448-0146.

– Pinturas M&M: Instagram @pinturas_m_m_oficial, WhatsApp: (15) 99861-5167.

