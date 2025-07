Oasis inicia turnê de reencontro com grande expectativa

Oasis teve sua origem como uma banda liderada por Liam Gallagher, que inicialmente se chamava The Rain. A transformação da banda aconteceu quando Noel Gallagher assistiu a uma apresentação ao vivo e decidiu se juntar a eles. No entanto, ele impôs como condição tornar-se o principal compositor e líder da banda.

Esse acordo levou Oasis a conquistar fama mundial, com um de seus maiores momentos acontecendo durante dois shows ao ar livre na Knebworth House, no verão de 1996. Esses concertos atraíram uma enorme quantidade de fãs, com quase 5% da população do Reino Unido se inscrevendo para comprar ingressos. O evento contou com a presença de 125 mil pessoas que se reuniram para ver Oasis, que dividiu o palco com outras bandas conhecidas, como The Prodigy, Manic Street Preachers, Ocean Colour Scene, The Chemical Brothers e The Charlatans, além de uma homenagem aos Beatles.

No entanto, a relação entre os irmãos Gallagher era marcada por tensões constantes, que muitas vezes resultavam em confrontos físicos e verbais. Um exemplo notável ocorreu em 2000, durante um show em Barcelona. Noel agrediu Liam depois que este questionou a legitimidade de sua filha mais velha. Após o incidente, Noel deixou a turnê europeia, e a banda teve que seguir em frente com um substituto.

Apesar de terem conseguido reparar parcialmente a relação, as brigas e os ataques verbais não diminuíram. O ponto culminante dessa rivalidade aconteceu em 28 de agosto de 2009, quando Oasis disse adeus minutos antes de subir ao palco no festival Rock en Seine, em Paris. Na ocasião, Noel divulgou uma declaração afirmando que não poderia trabalhar com Liam por mais um dia.

Ele também se lembrou de um episódio em que Liam, em meio a uma discussão nos bastidores, agarrou sua guitarra e começou a brandi-la. Noel comentou que o irmão quase o feriu com o instrumento, ressaltando a intensidade dos conflitos entre eles. A trajetória da banda, marcada por sucessos e desentendimentos, continua a ser lembrada por fãs ao redor do mundo.