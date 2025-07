O conceito de velho está em transformação

A jornalista Renata Ceribelli volta ao ar neste domingo, dia 6, com uma nova temporada do quadro “Prazer, Renata” no programa Fantástico. O foco desta vez é a vida e os desafios vividos por pessoas com 60 anos ou mais. A série apresentará quatro episódios inéditos que buscam trazer uma nova perspectiva sobre o envelhecimento no Brasil, mostrando como diferentes gerações percebem essa fase da vida.

No primeiro episódio, Renata faz uma pergunta provocativa: “O que você quer ser quando envelhecer?” Para explorar essa questão, ela entrevista três gerações da sua própria família: sua mãe, Odete, de 93 anos, que é professora aposentada, e sua filha, Marcela Ceribelli, de 34 anos, que é escritora e podcaster. A conversa entre as três gerações ilumina como cada uma compreende o tempo, o corpo e os desejos em momentos diferentes da vida.

Renata destaca a importância do diálogo entre as gerações. Para ela, relacionar-se com os mais jovens é fundamental para ter uma velhice mais inclusiva e feliz. A jornalista enfatiza que o programa retorna com uma nova visão, abordando a longevidade de forma a refletir sobre a revolução do envelhecimento que ocorre na sociedade atual.

Embora a lei brasileira defina como idosa qualquer pessoa com mais de 60 anos, Renata questiona esse estereótipo. Ela aponta que existe uma grande diversidade de experiências entre pessoas nessa faixa etária e que o conceito de “velho” precisa ser revisto. O programa também busca combater o etarismo, a discriminação baseada na idade, e propõe um olhar mais humanizado sobre o processo de envelhecer.

Com 61 anos, Renata se encontra em um novo momento da vida e fala sobre seus desejos para o futuro. Ela quer ser ativa, saudável e manter sua autonomia e curiosidade ao longo da vida. Durante o programa, a apresentadora compartilhará histórias inspiradoras, convidando o público a ver o envelhecimento com otimismo e propósito.

A série abordará temas como saúde, amor, sexualidade, liberdade e a importância das redes de apoio. Renata acredita que é essencial manter o desejo e a vontade de viver plenamente, independentemente da idade. O quadro manterá o tom provocador que sempre o caracterizou, desafiando a ideia de que a vida tem um prazo de validade.

A proposta do programa é mostrar que o prazer de viver não tem data de validade e que todos têm o direito de sonhar e realizar seus desejos a qualquer momento da vida.