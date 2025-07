Morre Gedelti Gueiros, fundador da Igreja Maranata, aos 93 anos

Faleceu na madrugada deste sábado, dia 5, o pastor Gedelti Gueiros, aos 93 anos. Ele foi um dos fundadores e presidente da Igreja Cristã Maranata. A igreja divulgou a notícia em suas redes sociais e informou que em breve dará detalhes sobre o velório e o sepultamento de seu líder.

Nos últimos dias, a igreja havia solicitado orações pela saúde do pastor, que estava internado há quatro dias. Informações preliminares indicam que sua morte foi causada por problemas cardíacos.

A Igreja Cristã Maranata foi estabelecida em janeiro de 1968, na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Atualmente, a entidade afirma ter mais de um milhão de fiéis, com presença significativa tanto no Brasil quanto no exterior.

Recentemente, durante uma de suas pregações, Gedelti destacou a importância de valorizar a alma em tempos de crises e tragédias, afirmando que ela anseia pelo contato com Deus. Ele também comentou sobre o cristianismo, dizendo que ele perdeu parte de seu mistério e que o Evangelho deve ser sentido no coração.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, expressou sua tristeza pela morte do pastor e anunciou que decretará luto oficial de três dias no Estado. O governador ressaltou que Gedelti foi um homem de fé que dedicou sua vida à missão evangelizadora e tocou milhares de pessoas durante sua trajetória.

O comunicado oficial sobre o falecimento é uma forma de homenagear o trabalho e a contribuição do pastor Gedelti Gueiros para a comunidade religiosa e o impacto que teve na vida de muitas pessoas ao longo de sua vida. A matéria permanece em atualização, com novas informações sendo aguardadas.