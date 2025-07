Julia Roberts comemora 23 anos de casamento de forma simples

Julia Roberts, uma das atrizes mais ricas do mundo, celebrou 23 anos de casamento com o marido, Danny Moder, de uma forma simples e acessível. Apesar de ter uma fortuna estimada em 250 milhões de dólares, o casal optou por comemorar a data em uma viagem de camping, mostrando que a felicidade não depende de extravagâncias.

No lugar de escolher um dos restaurantes mais caros do mundo, como o Sublimotion, em Ibiza, que cobra 2,380 dólares por um menu de degustação de 20 pratos, ou alugar um jato particular para uma viagem ao paraíso, Julia e Danny preferiram a simplicidade. Julia compartilhou uma foto da viagem em sua conta nas redes sociais, com a legenda “Você + Eu = 23”, destacando a alegria que encontraram em um passeio ao ar livre.

Danny também compartilhou um momento da celebração com uma foto que brincou sobre o 23º aniversário, referindo-se a isso como “prata” e fazendo uma alusão a uma colher gravada que ele possuía. O casal se casou em 4 de julho de 2002, no rancho de 82 acres de Julia em Taos, Novo México, em uma cerimônia discreta, sem convidados famosos ou uma grande festa.

Eles são pais de três filhos: Hazel e Phinnaeus, de 20 anos, e Henry, de 18 anos. Julia sempre destacou a importância da família em sua vida e afirmou que, embora se sinta realizada como atriz, a verdadeira felicidade vem do lar que construiu com Danny. Em uma entrevista em 2022, ela enfatizou que a vida que compartilharam juntos e a criação dos filhos são suas maiores conquistas.

Recentemente, Julia também comentou sobre o relacionamento que mantém com Danny, creditando parte de sua felicidade a ele. Em uma entrevista à revista britânica Vogue, ela mencionou que acredita no poder do amor e na importância de ter um parceiro que a faz sentir-se feliz.

Quando indagada sobre o segredo para um casamento duradouro, Julia respondeu com um toque de humor, afirmando que “fazer pequenas demonstrações de afeto” é fundamental. A atriz vive um momento de satisfação em sua vida pessoal, expressando que se sente mais feliz do que em anos anteriores, especialmente em relação aos momentos que compartilha com sua família e amigos.

O relacionamento de Julia e Danny ilustra que uma vida cheia de experiências simples e autênticas pode ser tão gratificante quanto a ostentação que muitos associam a celebridades. Através de suas escolhas, eles demonstram que o amor e a família estão acima de quaisquer標 economicamente.