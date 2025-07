Filme póstumo de Michael Madsen tem ex-Power Ranger falecido

O ator Michael Madsen faleceu esta semana, deixando uma carreira de mais de 40 anos no cinema. No momento da sua morte, ele estava envolvido em 17 projetos que ainda não foram lançados, incluindo um filme ao lado de Jason David Frank, que também faleceu recentemente.

O filme em questão é “Legend of the White Dragon”, que marca o último trabalho de Jason David Frank, conhecido por ter interpretado o Ranger Verde na série “Power Rangers”. Dirigido por Aaron Schoenke, o longa foi financiado por meio de uma campanha no Kickstarter e apresenta uma nova visão da franquia, mostrando um super-herói que se afastou da ação por muitos anos. Na história, Madsen interpreta o pai do personagem de Frank, que enfrenta perigos devido às escolhas do passado.

Além de Madsen e Frank, o elenco também conta com Mark Dacascos. O enredo envolve a luta do pai de Frank para proteger seu filho de criminosos, colocando em evidência as consequências de ações passadas.

Michael Madsen teve uma trajetória marcada por colaborações com o renomado diretor Quentin Tarantino. Ele participou de vários filmes do cineasta, começando por “Cães de Aluguel”, onde protagonizou uma cena bastante impactante e polêmica. Madsen também esteve em “Kill Bill Vol. 1” e “Kill Bill Vol. 2”, onde interpretou um vilão que é parte de um grupo que enfrenta a personagem de Uma Thurman. Suas últimas colaborações com Tarantino foram em “Os Oito Odiados” (2015) e “Era Uma Vez em… Hollywood” (2019). Ele ainda é lembrado por papéis em outros filmes como “Jogos de Guerra”, “A Experiência”, “Sin City”, “Thelma & Louise” e “Donnie Brasco”.

As autoridades encontraram Madsen sem vida em sua casa em Malibu, Califórnia, na última quinta-feira, dia 3. Ele tinha 67 anos e, segundo seus agentes, a causa da morte foi uma parada cardíaca.