F3 em Silverstone: Tsolov se destaca e Naël entre os dez primeiros

A Fórmula 3 se prepara para mais uma etapa emocionante no circuito de Silverstone, na Grã-Bretanha. Nikola Tsolov, da equipe Campos, conquistou a pole position em um tempo de 1:45.043. O piloto búlgaro tem se destacado nas últimas corridas e agora busca recuperar pontos perdidos após uma desqualificação na Áustria. Se não tivesse enfrentado esse revés, estaria muito próximo do líder do campeonato, Rafael Câmara, da equipe Trident, que ficou em segundo lugar na qualificação, apenas 0,1 segundo atrás de Tsolov.

Outro piloto a ficar de olho é Ugo Ugochukwu, da Prema, que também tem mostrado grande evolução. Após conseguir seu primeiro pódio na etapa de Spielberg, Ugochukwu quase conseguiu desbancar Tsolov da pole position. A expectativa é de um forte duelo entre os três na corrida de domingo, especialmente porque os primeiros trechos do circuito de Silverstone são conhecidos por serem favoráveis a ultrapassagens.

Tim Tramnitz, da MP Motorsport, e Martinius Stenshorne, da Hitech, estão em segundo e quarto lugar na tabela de pontos e se classificaram em quinto e sétimo, respectivamente. Ambos também poderão ser protagonistas nas corridas do fim de semana. Uma menção especial vai para Théophile Naël, que, após uma boa performance em Spielberg, largará em quarto lugar na corrida de sábado, devido à inversão das doze primeiras posições. Alessandro Giusti, também da MP Motorsport, começará em 14º lugar, mas seu objetivo será entrar na zona de pontos para manter sua posição na tabela.

As corridas do fim de semana têm os seguintes horários: a corrida sprint ocorre neste sábado às 11h e a corrida principal acontece no domingo às 10h30. Ambas as corridas poderão ser assistidas ao vivo.