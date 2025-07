Edu Guedes realiza cirurgia para remoção de câncer no pâncreas

O apresentador Edu Guedes passou por uma cirurgia para a remoção de um câncer no pâncreas. O procedimento foi realizado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, no último sábado, dia 5 de julho.

Recentemente, Edu passou mal devido a uma infecção causada por uma crise renal. Em decorrência dessa situação, ele foi submetido a várias cirurgias de emergência para tratar os rins comprometidos. Durante exames de rotina, os médicos identificaram um nódulo no pâncreas, o que levou à cirurgia mais complexa.

A noiva de Edu, Ana Hickmann, confirmou a notícia, e a equipe de reportagem tentou contatar suas assessorias para obter mais informações sobre a saúde do apresentador. A situação do apresentador é uma preocupação para os fãs e amigos, que aguardam atualizações sobre sua recuperação.

Edu Guedes é conhecido por seu carisma e talento na televisão, onde apresenta programas voltados para culinária e entretenimento, conquistando um grande público ao longo dos anos.