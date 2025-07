Cachê do Guns N’ Roses para show em Cuiabá é revelado

O Guns N’ Roses, uma das bandas mais icônicas do rock, estará de volta ao Brasil entre outubro e novembro para uma série de shows em cinco cidades. As apresentações ocorrerão em Florianópolis, no dia 21 de outubro; em São Paulo, no dia 25 de outubro; em Curitiba, no dia 28 de outubro; em Cuiabá, no dia 31 de outubro; e em Brasília, no dia 2 de novembro.

Esta será a primeira vez que o Guns N’ Roses se apresentará em Cuiabá. De acordo com informações locais, a banda de hard rock cobrará um cachê de 1,6 milhão de dólares, equivalente a aproximadamente 8,7 milhões de reais. O contrato requer pagamento antecipado para a apresentação na Arena Pantanal. A expectativa dos organizadores é alta, com uma previsão de arrecadação superando 13 milhões de reais com a venda de cerca de 40 mil ingressos. Informações indicam que alguns setores já estão esgotados.

Além do valor do cachê, a vinda da banda deve gerar um impacto econômico significativo na cidade. David Moura, secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, afirmou que a movimentação econômica pode alcançar até 400 milhões de reais, beneficiando setores como hotelaria, transporte, alimentação, comércio e turismo.

Agora, o Guns N’ Roses é composto por sete integrantes, incluindo Axl Rose, Slash, Duff McKagan e o novo baterista Isaac Carpenter, que substitui Frank Ferrer, que esteve na banda por 19 anos. Este será o retorno da banda ao Brasil após sua última apresentação em 2022, durante o festival Rock in Rio.

Após um hiato em 2024, o grupo voltou aos palcos com uma turnê pela Ásia e Oriente Médio, e planeja uma sequência de shows na Europa até julho, antes de desembarcar na América do Sul.

Os ingressos para as apresentações em São Paulo e Brasília estão disponíveis no site Eventim. Para Florianópolis, as vendas ocorrem pelo site Uhuu, enquanto em Curitiba e Cuiabá, os ingressos podem ser encontrados na Bilheteria Digital. Abaixo estão os preços dos principais setores em cada cidade:

Florianópolis:

Pista Premium: R$ 820,00 (inteira) e R$ 410,00 (meia)

Pista: R$ 440,00 (inteira) e R$ 220,00 (meia)

Camarote: R$ 950,00 (inteira) e R$ 475,00 (meia)

São Paulo:

Pista Premium: R$ 1.080,00 (inteira) e R$ 540,00 (meia)

Pista: R$ 590,00 (inteira) e R$ 295,00 (meia)

Cadeira Inferior: R$ 760,00 (inteira) e R$ 380,00 (meia)

Cadeira Superior: R$ 480,00 (inteira) e R$ 240,00 (meia)

Curitiba:

Pista Lote 01: R$ 660,00 (inteira) e R$ 330,00 (meia)

Pista Lote 02: R$ 740,00 (inteira) e R$ 370,00 (meia)

Pista Lote 03: R$ 780,00 (inteira) e R$ 390,00 (meia)

Pista Premium Lote 01: R$ 1.280,00 (inteira) e R$ 640,00 (meia)

Cuiabá:

Arquibancada Norte Superior: R$ 520,00 (inteira) e R$ 260,00 (meia)

Arquibancada Norte Inferior: R$ 600,00 (inteira) e R$ 300,00 (meia)

Área VIP: R$ 760,00 (inteira) e R$ 380,00 (meia)

Brasília:

Pista Premium: R$ 1.200,00 (inteira), R$ 720,00 (social) e R$ 600,00 (meia)

Pista: R$ 800,00 (inteira), R$ 480,00 (social) e R$ 400,00 (meia)

Cadeira Inferior: R$ 950,00 (inteira), R$ 570,00 (social) e R$ 475,00 (meia)

Assim, o público pode aguardar apresentações emocionantes da banda que marcou uma geração e continua a ser uma referência no mundo do rock.