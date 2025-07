Avião que transportava paraquedistas cai com 15 a bordo

Um avião pequeno, utilizado para paraquedismo, acidente ocorreu no fim da tarde da quarta-feira, 2 de julho, perto do Aeroporto de Cross Keys, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A queda da aeronave deixou 15 pessoas feridas, incluindo o piloto e 14 passageiros.

O acidente aconteceu durante a decolagem, por volta das 17h30, quando o modelo Cessna 208B Caravan saiu da pista e caiu em uma área arborizada nas proximidades do aeroporto, localizado em Monroe Township. A Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) está investigando as causas do acidente.

Imediatamente após a queda, equipes de emergência de diversas agências foram acionadas para prestar socorro. A Administração de Emergências do Condado de Gloucester classificou o incidente como um “acidente com múltiplas vítimas” e pediu à população que evitasse a área para não atrapalhar as operações de resgate.

Cinco das pessoas feridas foram levadas ao Hospital Universitário Cooper, em Camden. A porta-voz da instituição informou que os ferimentos eram considerados leves a moderados e que ninguém corria risco de vida.

O aeroporto onde ocorreu o acidente é conhecido por atender voos particulares e atividades recreativas, como o paraquedismo, que era o objetivo do voo no momento da queda. A FAA está investigando se falhas técnicas, erro humano ou outros fatores contribuíram para o acidente.

Além disso, o histórico da aeronave também é relevante. Em julho de 2023, o mesmo modelo de avião esteve envolvido em um incidente na Virgínia, quando saiu da pista durante uma aula de paraquedismo, mas conseguiu aterrissar sem feridos graves.

O acidente levantou preocupações sobre a segurança em operações de paraquedismo, especialmente com aeronaves que têm um uso intenso ou são mais antigas. As autoridades ainda não informaram um prazo para a conclusão das investigações. Até lá, a área do acidente continua isolada e o aeroporto de Cross Keys permanece sob monitoramento, sem suspensão de voos.

Embora a queda não tenha causado danos a construções nas proximidades, o susto mobilizou a comunidade local e aumentou a discussão sobre os riscos associados a voos recreativos em áreas urbanas. A investigação seguirá com o apoio da FAA e agências locais, e as autoridades recomendam cautela para aqueles que operam ou frequentam pequenos aeroportos na região.