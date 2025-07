Andrea Beltrão revela que não usa redes sociais: ‘Ainda bem’

Francisco, que trabalha com operação de som, comentou sobre sua experiência ao atuar em uma peça de teatro ao lado de sua mãe. Ele destacou que essa situação foi desafiadora para ele, já que não tem formação como ator. Em um primeiro momento, seu papel era apenas técnico, sem falas. No entanto, a diretora Yara o convenceu a testar suas habilidades como ator. A princípio, Francisco ficou apreensivo com a ideia, pois atuar ao lado de sua mãe o deixava nervoso. Com o tempo, ele começou a se adaptar ao novo desafio, embora tenha admitido ter recorrido a um remédio para ajudar a lidar com a ansiedade durante as apresentações. Agora, ele se sente mais confortável no papel, mas ainda considera a experiência uma grande superação pessoal.