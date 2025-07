Alice Wegmann compartilha foto com Sandy e toca seguidores

A atriz Alice Wegmann teve um reencontro emocionante com a cantora Sandy, mais de vinte anos após um momento marcante de sua infância. Na quarta-feira, dia 2 de julho, Alice compartilhou em suas redes sociais uma montagem com duas fotos: uma tirada recentemente e outra de quando ela tinha apenas 7 anos, nos bastidores da TV Globo.

Hoje com 29 anos, Alice expressou sua emoção ao reviver esse momento especial. Na legenda da postagem, ela comentou que “sonhos não envelhecem” e brincou com a ideia de que nem ela nem Sandy mudaram ao longo dos anos. Essa declaração rapidamente chamou a atenção dos seguidores, que destacaram como ambas mantêm a aparência juvenil.

A imagem original foi registrada nos anos 2000, quando Alice teve a chance de conhecer a cantora, que na época estava no auge de sua carreira. Para Alice, esse reencontro não só trouxe à tona memórias afetivas, mas também gerou uma onda de nostalgia entre os internautas.

As fotos, que mostram a versão jovem de Alice ao lado de Sandy e a recriação atual, reforçam a conexão emocional entre as duas. Esse gesto simbólico ressalta a admiração que Alice sente pela cantora desde a sua infância.

Alice Wegmann Corrêa nasceu em 3 de novembro de 1995 e atualmente está na novela “Vale Tudo”, exibida pela Rede Globo, onde interpreta Solange Duprat, uma diretora de criação na agência “Tomorrow”. No enredo, sua personagem inicia um relacionamento com Afonso Roitman, filho da vilã Odete Roitman, que tenta separar o casal com diversas armadilhas. Após o término do namoro, Solange começa a se relacionar com Renato, seu chefe e colega de trabalho na agência.